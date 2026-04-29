Bertinoro celebra la festa del Primo Maggio tra memoria e partecipazione Concerto a Santa Maria Nuova Spallicci

A Bertinoro il Primo Maggio si svolge con una cerimonia dedicata alla Festa dei lavoratori e alla commemorazione di cinque giovani bertinoresi uccisi dai fascisti il 1° maggio 1944. La giornata si conclude con un concerto presso la chiesa di Santa Maria Nuova Spallicci, attirando partecipanti da tutta la zona. La commemorazione si inserisce nel calendario locale come momento di memoria storica e di partecipazione pubblica.

Il Primo Maggio è per Bertinoro una data molto significativa. Oltre alla Festa dei lavoratori, viene ricordato l’eccidio di cinque giovani bertinoresi, presi dai fascisti e fucilati il 1 maggio del 1944. Il Comune organizza in questa occasione due eventi dedicati alla memoria storica e alla.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Notizie correlate

Sarmato celebra la Festa della Liberazione tra memoria, partecipazione e impegno antifascistaIl Comune di Sarmato si prepara a celebrare la Festa della Liberazione con un programma articolato che unisce memoria storica, partecipazione della...

Cesa celebra il Primo Maggio in piazza tra musica, comunità e memoriaIl comune di Cesa si prepara a vivere una grande serata di musica e partecipazione per il 1° Maggio 2026, con un evento gratuito in piazza De Gasperi...

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Tra ricordo e musica: Bertinoro celebra la Festa della Liberazione; Coriano celebra il Primo Maggio: torna la Festa del Lavoro tra tradizione e motori; Santarcangelo celebra il lavoro e l'agricoltura: festa del 1° Maggio con ia Romagna.

Festa del Lavoro, eventi e manifestazioni in programma in tutta Italia il Primo maggioLeggi su Sky TG24 l'articolo Festa del Lavoro, eventi e manifestazioni in programma in tutta Italia il Primo maggio ... tg24.sky.it

Primo Maggio, a Bologna in piazza contro il lavoro povero: “E’ come un’epidemia” x.com

Dl Primo maggio approvato: si punta su bonus giovani, isopensione e tutela per i rider – Ecco tutte le novità Le aziende che stabilizzano lavoratori con contratti a termine potranno beneficiare di una decontribuzione totale per due anni - facebook.com facebook