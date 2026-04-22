Sarmato celebra la Festa della Liberazione tra memoria partecipazione e impegno antifascista

Il Comune di Sarmato si appresta a festeggiare la Festa della Liberazione con una serie di iniziative che comprendono momenti di commemorazione, incontri pubblici e attività rivolte alle scuole. La giornata prevede la partecipazione di cittadini e rappresentanti istituzionali, con particolare attenzione alla trasmissione della memoria storica alle nuove generazioni. La celebrazione si svolge attraverso eventi che coinvolgono diverse parti della comunità, con l’obiettivo di ricordare gli eventi che hanno portato alla liberazione.

Il Comune di Sarmato si prepara a celebrare la Festa della Liberazione con un programma articolato che unisce memoria storica, partecipazione della comunità e coinvolgimento delle giovani generazioni. Le iniziative si svolgeranno nel pomeriggio di sabato 25 aprile e prenderanno avvio alle ore 15.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Festa della Liberazione, Genova celebra il 25 Aprile tra memoria, arte e cultura: il programmaIn occasione dell’81° Anniversario della Liberazione, Genova celebrerà il 25 Aprile con il tradizionale programma di cerimonie istituzionali che,... Contenuti utili per approfondire 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in ItaliaLeggi su Sky TG24 l'articolo 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in Italia ... tg24.sky.it Festa della Liberazione: la Soms di Novi Ligure celebra il 25 AprileUn invito a onorare il valore della libertà e a mantenere viva la memoria: la Soms di Novi Ligure organizza per sabato 25 aprile, dalle 12.00, in occasione della Festa della Liberazione, una giornata ... giornale7.it