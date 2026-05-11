Festa dei Faùni a Bassiano | due giorni di tradizioni e divertimento

A Bassiano si svolge la Festa dei Faùni, un evento che dura due giorni e richiama molte persone del territorio. La celebrazione, tra le più antiche dei Monti Lepini, si tiene nel periodo che segna il passaggio tra l’inverno e le stagioni più miti. Durante la manifestazione si svolgono tradizioni e attività che coinvolgono la comunità locale. La festa rappresenta un momento di ritrovo e di festa popolare per gli abitanti del paese.

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