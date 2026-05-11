Festa dei Faùni a Bassiano | due giorni di tradizioni e divertimento
A Bassiano si svolge la Festa dei Faùni, un evento che dura due giorni e richiama molte persone del territorio. La celebrazione, tra le più antiche dei Monti Lepini, si tiene nel periodo che segna il passaggio tra l’inverno e le stagioni più miti. Durante la manifestazione si svolgono tradizioni e attività che coinvolgono la comunità locale. La festa rappresenta un momento di ritrovo e di festa popolare per gli abitanti del paese.
Tra le feste più antiche dei Monti Lepini c’è la Notte dei Faùni, quando si celebra il passaggio definitivo tra la stagione più fredda e l’arrivo della primavera e dell’estate.Si tratta di una tradizione pagana che celebrava il dio Fauno, mutuata poi al mondo contadino che accoglie il periodo più.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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