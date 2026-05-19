Ferretti primo trimestre in frenata | calano ricavi e ordini

Nel primo trimestre dell'anno, l'azienda ha registrato una diminuzione dei ricavi e degli ordini rispetto ai periodi precedenti. La riduzione della liquidità disponibile solleva interrogativi sui piani di investimento già annunciati per l'intero anno. Inoltre, la conversione degli ordini in vendite effettive si sta svolgendo più lentamente rispetto alle previsioni iniziali, influenzando le prospettive di crescita della società. I dati diffusi evidenziano un rallentamento rispetto alle performance degli anni passati.

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