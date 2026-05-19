Ferretti primo trimestre in frenata | calano ricavi e ordini

Da ameve.eu 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo trimestre dell'anno, l'azienda ha registrato una diminuzione dei ricavi e degli ordini rispetto ai periodi precedenti. La riduzione della liquidità disponibile solleva interrogativi sui piani di investimento già annunciati per l'intero anno. Inoltre, la conversione degli ordini in vendite effettive si sta svolgendo più lentamente rispetto alle previsioni iniziali, influenzando le prospettive di crescita della società. I dati diffusi evidenziano un rallentamento rispetto alle performance degli anni passati.

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? Punti chiave Come influirà il calo della liquidità sugli investimenti previsti per l'anno?. Perché la conversione degli ordini è più lenta delle aspettative iniziali?. Quanto inciderà il portafoglio ordini residuo sul fatturato del 2026?. Come potrà Ferretti mantenere i margini con la raccolta ordini ridotta?.? In Breve Ricavi nuovi calati dell'8% a 302,1 milioni di euro nel primo trimestre.. Utile netto sceso a 21 milioni contro i 23,9 precedenti.. Nuova raccolta ordini a 179,6 milioni rispetto ai 270,6 milioni passati.. Posizione finanziaria netta crollata al 92,6% attestandosi a 18,4 milioni..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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