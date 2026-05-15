Biesse trimestre in calo ma ordini in crescita | ricavi a 146 milioni

Il primo trimestre del 2026 si è chiuso con un calo dei ricavi per il gruppo Biesse, che ha totalizzato 146 milioni di euro. Nonostante questa diminuzione nei ricavi, gli ordini sono aumentati rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La società ha registrato numeri inferiori rispetto allo stesso trimestre del 2025, in un contesto internazionale caratterizzato da tensioni geopolitiche e commerciali ancora presenti. La situazione ha influito sui risultati finanziari dell’azienda, anche se gli ordini continuano a mostrare segnali di ripresa.

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