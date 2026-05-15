Biesse trimestre in calo ma ordini in crescita | ricavi a 146 milioni
Il primo trimestre del 2026 si è chiuso con un calo dei ricavi per il gruppo Biesse, che ha totalizzato 146 milioni di euro. Nonostante questa diminuzione nei ricavi, gli ordini sono aumentati rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La società ha registrato numeri inferiori rispetto allo stesso trimestre del 2025, in un contesto internazionale caratterizzato da tensioni geopolitiche e commerciali ancora presenti. La situazione ha influito sui risultati finanziari dell’azienda, anche se gli ordini continuano a mostrare segnali di ripresa.
Il gruppo Biesse archivia il primo trimestre 2026 con risultati in calo rispetto allo scorso anno, in un contesto internazionale ancora segnato da tensioni geopolitiche e commerciali. Il Consiglio di amministrazione della società, quotata su Euronext STAR Milan, ha approvato la relazione finanziaria al 31 marzo confermando una fase definita “interlocutoria” dal management, ma accompagnata dall’avvio delle iniziative previste dal Piano Strategico 2026-2028. Nei primi tre mesi dell’anno il gruppo ha registrato ricavi consolidati pari a 146,1 milioni di euro, in diminuzione del 4,7% rispetto ai 153,3 milioni dello stesso periodo del 2025. In... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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