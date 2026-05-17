Fere appese a un filo | Asta? Non sono ottimista

Il futuro della squadra rossoverde è incerto e si presenta come un vero e proprio giallo, con diverse possibilità di conclusione. Attualmente, non ci sono segnali positivi riguardo all’asta in corso e il livello di ottimismo tra i tifosi e gli addetti ai lavori è basso. Nonostante le difficoltà, si ipotizza comunque che la squadra possa continuare a esistere, anche se il quadro rimane molto incerto. La situazione rimane sotto stretta osservazione, senza annunci ufficiali o sviluppi definitivi.

Il futuro del club rossoverde sembra uno di quei gialli in cui sono possibili vari finali. L’ipotesi che si può azzardare è che una Ternana ci sarà comunque. E’ da capire in che modo e in quale categoria giocherà. Giovedì prossimo sapremo innanzitutto se si potrà mantenere la Serie C, vedi proposte d’acquisto per il ramo sportivo da presentare entro le ore 12 (asta telematica in programma il giorno successivo dalle 9 alle 15). Tenuto conto del forte taglio degli emolumenti sottoscritto dal gruppo squadra, dai dirigenti e dai sempre lodevoli dipendenti, è ipotizzabile che per acquisire la Ternana e gestirla nella prossima stagione in Serie C... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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