Omicidio Martina Carbonaro | domani al via il processo per l’ex fidanzato

Domani, 19 maggio, si svolgerà davanti alla seconda sezione della Corte d’Assise di Napoli l’udienza preliminare relativa all’omicidio di Martina Carbonaro, una ragazza di 14 anni uccisa il 26 maggio 2025 in un casolare abbandonato ad Afragola. L’imputato è l’ex fidanzato della vittima, che è stato rinviato a giudizio per il suo ruolo nel delitto. La corte esaminerà le accuse e ascolterà le parti coinvolte nel procedimento.

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Si terrà domani, 19 maggio, davanti alla seconda sezione della Corte d’Assise di Napoli, la prima udienza del processo per l’omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne assassinata il 26 maggio 2025 in un casolare abbandonato ad Afragola. Imputato nel procedimento è l’ex fidanzato della ragazza, il 19enne Alessio Tucci, attualmente detenuto nel carcere di Secondigliano. Il giovane confessò l’omicidio dopo aver preso parte, fingendo, anche alle ricerche della vittima. L’avvio del dibattimento arriva dopo la decisione del gup del Tribunale di Napoli Nord, che ha rigettato la richiesta di rito abbreviato presentata dalla difesa dell’imputato. Una scelta dettata dalle aggravanti contestate dalla Procura, che rendono inammissibile il rito alternativo e quindi impossibile ottenere lo sconto di pena previsto. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Omicidio Martina Carbonaro: domani al via il processo per l’ex fidanzato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Omicidio Martina Carbonato: domani al via il processo per l’ex fidanzatoSi terrà domani, 19 maggio, davanti alla seconda sezione della Corte d’Assise di Napoli, la prima udienza del processo per l’omicidio di Martina... Martina Carbonaro, 14enne uccisa dall’ex a colpi di pietra: domani al via il processo a NapoliTempo di lettura: < 1 minutoÈ fissata per domani, 19 maggio, davanti alla seconda sezione della Corte d’Assise di Napoli, la prima udienza del... Omicidio Martina Carbonaro: domani parte il processo ad Alessio TucciÈ fissata per domani, 19 maggio, davanti alla seconda sezione della Corte d'Assise di Napoli, la prima udienza del processo per l'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa a colpi di pietra il 2 ... napolitoday.it Omicidio Martina Carbonaro: al via il processo per l'ex fidanzato a NapoliPrende il via domani, 19 maggio, davanti alla seconda sezione della Corte d’Assise di Napoli, il processo per l’omicidio di Martina Carbonaro, la quattordicenne tragicamente uccisa il 26 maggio 2025. it.blastingnews.com