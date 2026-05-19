Femminicidio Martina Carbonaro al via il processo a Napoli tra insulti e minacce

È iniziato a Napoli il processo riguardante il femminicidio di Martina Carbonaro, una ragazza di 14 anni uccisa un anno fa con un colpo di pietra dall'ex fidanzato ad Afragola. Durante l'udienza, sono stati rivolti insulti e minacce tra le parti coinvolte. La vicenda ha attirato l'attenzione pubblica e giudiziaria sulla tragica perdita della giovane. La discussione si svolge nel rispetto delle procedure previste per questo tipo di procedimento legale.

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Si è tenuta davanti alla seconda sezione della Corte d'Assise di Napoli, quell'organo della giurisdizione ordinaria che si occupa di giudicare i reati più gravi, la prima udienza del processo iniziato martedì per il femminicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa quasi un anno fa a colpi di pietra in un casolare abbandonato ad Afragola. L'efferatezza del delitto compiuto dall'ex fidanzato, Alessio Tucci, è ancora viva nella mente di chi ha seguito la vicenda da lontano e ancor di più in quella di parenti e amici della vittima, tanto che l'udienza del 19 maggio è iniziata in un clima di alta tensione. Insulti e minacce sono volati da entrambe le parti, iniziati ancor prima che i familiari di Tucci e di Carbonaro entrassero in aula. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Femminicidio Martina Carbonaro, al via il processo a Napoli tra insulti e minacce ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Femminicidio Martina Carbonaro, via al processo. La mamma: L'ergastolo è troppo poco Sullo stesso argomento Femminicidio Martina Carbonaro, oggi al via il processo: tensione e insulti in aulaA quasi dodici mesi dall’omicidio che sconvolse Afragola, si apre oggi davanti alla Corte di Assise il processo per la morte di Martina Carbonaro, la... Martina Carbonaro, 14enne uccisa dall’ex a colpi di pietra: domani al via il processo a NapoliTempo di lettura: < 1 minutoÈ fissata per domani, 19 maggio, davanti alla seconda sezione della Corte d’Assise di Napoli, la prima udienza del... Afragola: processo per il femminicidio di Martina Carbonaro inizia domani - Al via il processo contro l'ex fidanzato di Martina, uccisa a 14 anni in un casolare abbandonato. Continua la lettura : ift.tt/FuCtZma x.com Femminicidio di Martina Carbonaro, oggi al via il processo a NapoliÈ stata fissata per oggi, 19 maggio, davanti alla seconda sezione della Corte d'Assise di Napoli, la prima udienza del processo per l'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne che era stata uccisa a co ... tg24.sky.it Afragola, femminicidio Martina Carbonaro: domani al via il processo in Corte d’Assise per l’ex fidanzatoA quasi un anno esatto da quel drammatico pomeriggio, si aprono le porte del tribunale per il processo che dovrà fare giustizia sulla morte di Martina ... cronachedellacampania.it