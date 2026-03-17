Mark Samson ha confessato di aver colpito ripetutamente Ilaria Sula. La sua voce è ferma e senza segni di emozione mentre racconta quanto accaduto. I genitori di Ilaria chiedono un ergastolo come punizione. La polizia ha raccolto le sue dichiarazioni e ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’incidente. La procura sta esaminando le informazioni fornite durante l’interrogatorio.

Nessun tremore nella voce, nessun cedimento apparente. Mark Antony Samson parla con tono pacato, quasi distaccato, davanti alla III Corte d’Assise di Roma, nell’aula bunker di Rebibbia, dove è imputato per il femminicidio della fidanzata Ilaria Sula, 24 anni, uccisa un anno fa nell’apprtamento del ragazzo in via Homs, nel quartiere Africano. “Lei non sapeva che avevo le password dei suoi profili, le avevo prese senza che se ne accorgesse”, ha dichiarato il giovane, spiegando come controllasse le conversazioni della ragazza, leggendo i messaggi scambiati con altri uomini. “Se devi capire se ami qualcuno, non ti metti su un sito di incontri”, ha aggiunto, delineando un quadro di gelosia e controllo ossessivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho colpito non so quante volte”, la confessione di Mark Samson per il femminicidio di Ilaria Sula. I genitori: “Per noi giustizia significa ergastolo”

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