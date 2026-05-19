Femminicidio Ilaria Sula la Procura chiede l’ergastolo per Samson | Omicidio programmato ed eseguito con freddezza

Da ilfattoquotidiano.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura ha chiesto l’ergastolo per l’indagato nel caso dell’omicidio di Ilaria Sula, sostenendo che l’omicidio fosse stato pianificato e portato a termine con freddezza. Secondo le accuse, l’assassino avrebbe organizzato l’agguato nella sua abitazione, stordito la vittima e successivamente l’avrebbe accoltellata. La dinamica dell’episodio viene descritta come un’azione studiata e eseguita con estrema razionalità. La richiesta di condanna dura si basa sui dettagli emersi dall’indagine.

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Programmò l’omicidio e lo portò a termine “con freddezza”. L’agguato, in casa di lui, poi lo stordimento e l’accoltellamento. Il procuratore aggiunto Giuseppe Cascini ha ricostruito il femminicidio di Ilaria Sula compiuto dall’ex, Mark Antony Samson, reo confesso. Alla fine della requisitoria, in aula a Roma, ha chiesto l’ergastolo per l’imputato accusato di omicidio aggravato dalla premeditazione e dall’occultamento di cadavere. L’omicidio avvenne la mattina del 26 marzo dell’anno scorso. “Samson ha convocato Ilaria in un agguato, in casa di lui. Ilaria è stata stordita a pugni e poi accoltellata”, ha detto il procuratore aggiunto, spiegando che il giovane “ non ha avuto alcuna pietà mentre la colpiva a pugni e poi l’ha accoltellata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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