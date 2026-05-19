Femminicidio Ilaria Sula la Procura chiede l’ergastolo per Samson | Omicidio programmato ed eseguito con freddezza

La Procura ha chiesto l’ergastolo per l’indagato nel caso dell’omicidio di Ilaria Sula, sostenendo che l’omicidio fosse stato pianificato e portato a termine con freddezza. Secondo le accuse, l’assassino avrebbe organizzato l’agguato nella sua abitazione, stordito la vittima e successivamente l’avrebbe accoltellata. La dinamica dell’episodio viene descritta come un’azione studiata e eseguita con estrema razionalità. La richiesta di condanna dura si basa sui dettagli emersi dall’indagine.

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