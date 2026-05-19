Femminicidio Ilaria Sula chiesto l' ergastolo per Mark Samson
Il pubblico ministero ha chiesto la condanna all’ergastolo per Mark Antony Samson, che ha confessato di aver ucciso la sua ex fidanzata il 25 marzo dell’anno scorso. L’omicidio è avvenuto nell’appartamento di via Homs, nel quartiere Africano di Roma. La donna è stata colpita con tre coltellate al collo e successivamente abbandonata in una valigia, posta in fondo a un dirupo. La richiesta di pena è stata formulata durante la camera di consiglio del processo.
Ergastolo. Questa la richiesta per Mark Antony Samson, reo confesso dell’omicidio della sua ex fidanzata Ilaria Sula, uccisa il 25 marzo dello scorso anno nell’appartamento di via Homs – nel quartiere Africano, a Roma – con tre coltellate al collo e abbandonata in una valigia in fondo a un dirupo. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Femminicidio Ilaria Sula, chiesto l'ergastolo per l'ex fidanzato
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