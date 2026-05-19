Femminicidio di Ilaria Sula chiesto l' ergastolo per l' ex fidanzato Mark Antony Samson

La Procura di Roma ha richiesto l’ergastolo per l’ex fidanzato di Ilaria Sula, accusato di averla uccisa nel marzo dello scorso anno. L’uomo avrebbe colpito la vittima con un coltello, successivamente avvolto il corpo in un sacco e gettato da un dirupo. La vicenda ha avuto grande rilievo mediatico e ha portato all’apertura di un procedimento giudiziario contro il sospettato, che si trova attualmente sotto accusa. La richiesta arriva nel corso del processo in corso presso il tribunale della capitale.

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