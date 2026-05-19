Femminicidio di Ilaria Sula chiesto l' ergastolo per l' ex fidanzato Mark Antony Samson
La Procura di Roma ha richiesto l’ergastolo per l’ex fidanzato di Ilaria Sula, accusato di averla uccisa nel marzo dello scorso anno. L’uomo avrebbe colpito la vittima con un coltello, successivamente avvolto il corpo in un sacco e gettato da un dirupo. La vicenda ha avuto grande rilievo mediatico e ha portato all’apertura di un procedimento giudiziario contro il sospettato, che si trova attualmente sotto accusa. La richiesta arriva nel corso del processo in corso presso il tribunale della capitale.
La Procura di Roma ha chiesto la condanna all’ergastolo per Mark Antony Samson, il giovane che nel marzo dello scorso anno uccise a coltellate la ex Ilaria Sula e gettò il cadavere - chiuso in un sacco - da un dirupo. L'imputato, reoconfesso, è accusato di omicidio aggravato anche dalla premeditazione e occultamento di cadavere. Nel corso della requisitoria i pm hanno affermato che l’omicidio «è stato programmato da Samson ed eseguito con freddezza ». Nel corso della requisitoria il rappresentante dell’accusa ha ricostruito i vari passaggi della vicenda. «Samson ha convocato Ilaria in un agguato, in casa di lui. Ilaria è stata stordita a pugni e poi accoltellata», ha spiegato il procuratore aggiunto Giuseppe Cascini aggiungendo che il giovane «non ha avuto alcuna pietà mentre la colpiva a pugni e poi l’ha accoltellata. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Femminicidio Ilaria Sula, chiesto l'ergastolo per l'ex fidanzato
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Femminicidio Ilaria Sula, la procura chiede l’ergastolo per Samson: Omicidio programmato ed eseguito con freddezza ift.tt/XJLVQ9w x.com
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