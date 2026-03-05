La madre di Mark Samson ha riferito che, una volta che suo figlio è uscito di casa, ha pulito la stanza e trovato molto sangue sul pavimento. Ha anche detto di aver preso lo zaino di Ilaria Sula, con i vestiti dentro, e di averli buttati via. La donna ha raccontato questi dettagli durante un interrogatorio relativo al caso.

“Quando Mark è uscito di casa io ho pulito la sua stanza, c’era tanto sangue a terra, ho preso lo zaino di Ilaria con i suoi vestiti dentro e ho buttato tutto”. Questo il fulcro del racconto della madre di Mark Antony Samson, ascoltata oggi in udienza nell’aula bunker del carcere di Rebibbia, davanti ai giudici della Corte d’Assise di Roma, nel processo per il femminicidio di Ilaria Sula, la giovane uccisa a marzo scorso a coltellate nell’appartamento del ragazzo in via Homs, nel quartiere Africano. Dopo il delitto, il giovane ha messo il corpo in un trolley e poi l’ha gettato da un dirupo nel comune di Capranica Prenestina, in provincia di Roma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Quando Mark è uscito io ho pulito la sua stanza, c’era tanto sangue a terra”, la madre di Mark Samson racconta il femminicidio di Ilaria Sula

Femminicidio Ilaria Sula, la madre di Samson: “Ho ripulito con la candeggina per togliere l’odore di sangue”La mamma di Mark Samson risponde in aula e ripercorre il periodo dagli ultimi giorni di Ilaria Sula a cosa è accaduto dopo che il figlio l'ha uccisa.

Ilaria Sula, la madre di Samson: “L’ho aiutato a pulire la stanza”“Quando Mark è uscito di casa io ho pulito la sua stanza, c’era tanto sangue a terra, ho preso lo zaino di Ilaria con i suoi vestiti dentro e ho...

A one-night stand with the CEO—five years later, she returns with a sick child, and the CEO regrets

Una selezione di notizie su Quando Mark.

Temi più discussi: Il tributo a Eric Dane in Grey's Anatomy: il video a fine episodio per l'attore che interpretava Mark Sloan; 'Santo subito!' con Mark Ruffalo. Set a Roma e Matera; Da Mark Zuckerberg a Jeff Bezos: la nuova passione della Silicon Valley per la moda; Mark to market, scenari probabilistici e IRS plain vanilla: due nuove decisioni della Cassazione tra continuità e (solo) parziale ripensamento.

Femminicidio Ilaria Sula, la madre dell’assassino rompe il silenzio: C’era tanto sangue, ho avuto paura e ho pulito tuttoMi dispiace tanto per i genitori di Ilaria ma avevo paura e ho pensato prima a mio figlio, ha aggiunto la donna ... affaritaliani.it

Ilaria Sula, la madre di Samson: L’ho aiutato a pulire la stanzaMark Samson Quando Mark è uscito di casa io ho pulito la sua stanza, ... msn.com

Ai Brit Awards 2026, Mark Ronson ha ricordato il primo incontro con Amy Winehouse nel suo studio di New York, quando in poche ore nacque “Back To Black”, brano che avrebbe segnato una svolta decisiva nelle loro carriere. Premiato per il suo contributo al - facebook.com facebook