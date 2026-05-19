Femminicidio Ilaria Sula chiesto ergastolo per l’ex Samson

I pubblici ministeri hanno chiesto l’ergastolo per l’ex compagno di Ilaria Sula, accusato di aver ucciso la donna in modo pianificato e con freddezza. L’udienza si è svolta in tribunale, dove sono state ascoltate le testimonianze di diversi testimoni e presentate le prove raccolte durante le indagini. La procura ha sottolineato che il delitto sarebbe stato premeditato, mentre l’imputato si trova in carcere in attesa della decisione del giudice. Il processo prosegue con l’esame di altri testimoni e l’analisi delle prove.

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È statochiesto l’ergastolo per Mark Antony Samson,il ragazzo che ha confessato ilfemminicidiodell’ex fidanzata Ilaria Sula. L’imputato è accusato di omicidio aggravato anche dalla premeditazione e occultamento di cadavere. Nella requisitoria i pm hanno sostenuto che l’omicidio sarebbe stato “programmato da Samson ed eseguito con freddezza”. Il caso risale al25 marzo 2025, quando la 22enne è stata uccisa con tre coltellate al collo nell’appartamento di via Homs, nel quartiere Africano di Roma. A rendere ancora più macabro il delitto è stato il ritrovamentodel corpo della giovaneall’interno di una valigiaabbandonata in fondo ad un dirupo nella zona di Capranica Prenestina. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Femminicidio Ilaria Sula, chiesto ergastolo per l’ex Samson ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Femminicidio Ilaria Sula, chiesto l'ergastolo per l'ex fidanzato Sullo stesso argomento Femminicidio di Ilaria Sula, chiesto l'ergastolo per l'ex fidanzato Mark Antony SamsonLa Procura di Roma ha chiesto la condanna all’ergastolo per Mark Antony Samson , il giovane che nel marzo dello scorso anno uccise a coltellate la ex... Femminicidio Ilaria Sula, chiesto l’ergastolo per Mark Samson: ha ucciso la 22enne a Roma nella sua stanzaErgastolo: questa la richiesta della procura di Roma per Mark Samson, il femminicida di Ilaria Sula, la studentessa di 22 anni uccisa a Roma nella... Femminicidio Ilaria Sula, chiesto l'ergastolo per SamsonLa Procura di Roma ha chiesto la condanna all'ergastolo per Mark Antony Samson, il giovane che nel marzo dello scorso anno uccise a coltellate l'ex fidanzata Ilaria Sula e gettò il cadavere - chiuso i ... tg24.sky.it Femminicidio Ilaria Sula, chiesto l’ergastolo per Mark Samson: ha ucciso la 22enne a Roma nella sua stanzaErgastolo: questa la richiesta della procura di Roma per Mark Samson, il femminicida di Ilaria Sula, la studentessa di 22 anni uccisa a Roma nella notte ... fanpage.it