Femminicidio Anna Borsa a Pontecagnano | confermato l'ergastolo in Appello per Alfredo Erra
In un procedimento giudiziario che si è concluso in secondo grado, è stato confermato l’ergastolo per Alfredo Erra, condannato per aver ucciso l’ex compagna a Pontecagnano il 1° marzo 2022. La sentenza riguarda un episodio di femminicidio, avvenuto con un colpo di arma da fuoco. La Corte d’Appello ha confermato la condanna inflitta in primo grado, senza modifiche o riduzioni. La vicenda ha avuto un’eco significativa nella comunità locale.
Confermata in secondo grado la pena dell'ergastolo per Alfredo Erra, che il 1° marzo 2022 sparò ed uccise l'ex compagna Anna Borsa a Pontecagnano. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Ergastolo bis per Alfredo Erra. #alfredoerra #annaborsa #crime #ergastolo #femminicidio #pontecagnano #cronacagiudiziaria #cronacasalerno #salernoeprovincia #social #storie #ultimenotizie Leggi l'articolo completo Leggi la notizia : x.com
Femminicidio Anna Borsa. In Appello confermato l'ergastolo per Alfredo Erra facebook
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