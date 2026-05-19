Femminicidio Anna Borsa a Pontecagnano | confermato l'ergastolo in Appello per Alfredo Erra

In un procedimento giudiziario che si è concluso in secondo grado, è stato confermato l’ergastolo per Alfredo Erra, condannato per aver ucciso l’ex compagna a Pontecagnano il 1° marzo 2022. La sentenza riguarda un episodio di femminicidio, avvenuto con un colpo di arma da fuoco. La Corte d’Appello ha confermato la condanna inflitta in primo grado, senza modifiche o riduzioni. La vicenda ha avuto un’eco significativa nella comunità locale.

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