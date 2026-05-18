Omicidio di Anna Borsa confermato l’ergastolo per Alfredo Erra anche in Appello

La Corte d’Appello di Salerno ha confermato la condanna all’ergastolo per Alfredo Erra, coinvolto nell’omicidio dell’ex compagna. La sentenza segue il processo di primo grado e si basa sulle prove presentate durante il procedimento giudiziario. La vicenda riguarda il delitto di Anna Borsa, la cui morte ha portato all’arresto e alla condanna dell’imputato. La decisione è stata comunicata ufficialmente questa settimana, mantenendo la pena inflitta in precedenza.

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