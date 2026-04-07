L’Italia non si è qualificata per i Mondiali del 2026, segnando il terzo fallimento consecutivo. Nel frattempo, il club nerazzurro si è assicurato un posto nella competizione, mantenendo un record condiviso con un importante club europeo. La situazione evidenzia le differenze tra le prestazioni della nazionale e quelle delle squadre di club italiane in ambito internazionale.

di Lorenzo Vezzaro Mondiali 2026, azzurri fuori per la terza volta consecutiva: il club nerazzurro difende il record storico condiviso con il Bayern Monaco. Mentre il calcio italiano sprofonda nuovamente nell’incubo della mancata qualificazione, con l’Italia che per la terza volta consecutiva resterà a guardare i Mondiali 2026 dal divano, c’è un’altra realtà che continua a sventolare il tricolore sul tetto del mondo. L’ Inter di Cristian Chivu, infatti, si prepara a vivere la rassegna iridata forte di un primato leggendario che condivide esclusivamente con il Bayern Monaco. Dal 1982, la finale della Coppa del Mondo non ha mai fatto a meno di un calciatore nerazzurro: un dato che sottolinea l’abisso tra la crisi della Nazionale e la continuità d’eccellenza del club di Viale della Liberazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mondiali 2026, l’Italia fallisce ancora ma l’Inter prenota il suo posto: nerazzurri pronti a difendere questo primato

Dimarco prenota il record: l’Inter vola col suo “insostituibile” verso il primato del PapuL’umiltà dei grandi e i numeri di un autentico fuoriclasse: Federico Dimarco si conferma l’anima pulsante dell’Inter di Cristian Chivu, trascinando i...

“Giocare ai Mondiali è un sogno, ma per conquistare un posto in squadra devi esibirti a livello di club: questo è il mio obiettivo” Junior Kroupi rivela il suo obiettivo per i Mondiali e l’idolo che vuole emulareRiportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese.

Qualificazioni Mondiali 2026, Italia ai playoff: il commento di Teotino sulle possibili avversarie

Temi più discussi: Italia fuori dai Mondiali: azzurri sconfitti dalla Bosnia, niente qualificazione per la terza volta di fila · Calcio; Mondiali 2026, ma esiste una possibilità di ripescaggio per l’Italia?; Italia sogna ripescaggio ai Mondiali 2026, quando decide Fifa e possibile girone; Nemmeno stavolta l’Italia andrà ai Mondiali.

Ripescaggio Italia Mondiali 2026, quali possibilità e quando decide la FifaQualora l'Iran desse forfait la squadra ripescata verrebbe inserita nel girone G. Il gruppo è composto da Nuova Zelanda, contro cui sarebbe previsto l'esordio il 16 giugno a Los Angeles, Belgio, da ... tg24.sky.it

Italia ripescata ai Mondiali, riecco il tormentone: la situazione dell’Iran e il regolamento FifaDopo ogni esclusione, la stessa storia si ripete. L’ Italia resta fuori dai Mondiali e, puntuale, riemerge il dibattito sul possibile ripescaggio. Era accaduto già prima di Qatar 2022, sta succedendo ... ilfattoquotidiano.it

ANCELOTTI SI LEGA CON IL BRASILE Niente Nazionale italiana: il tecnico firmerà un rinnovo con la Seleção fino al 2030, annata in cui si giocheranno i Mondiali in Spagna, Portogallo e Marocco Secondo quanto riporta ESPN Brasil, con il nuovo acc - facebook.com facebook

#Turrini: "A Pasqua mi ha chiamato per gli auguri il mio amico Zoff. Gli ho detto, ma com'è che ai tuoi tempi riuscivamo ad andare ai Mondiali Lui mi ha risposto con flemma friulana 'Ma secondo te io avevo bisogno di un foglietto per parare i rigori ai bosniaci' x.com