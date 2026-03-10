Angelo Binaghi affairs | ma è la Federtennis o un fondo di venture capital?

La Federazione italiana tennis e padel ha registrato bilanci molto positivi, grazie principalmente alla gestione degli Internazionali di Roma e delle ATP Finals a Torino, che hanno generato ricavi considerevoli. Tuttavia, tra le questioni in evidenza ci sono le vicende legate ad Angelo Binaghi, con dubbi sulla natura delle sue attività che sembrano coinvolgere anche un fondo di venture capital, oltre alla gestione federale.

Visto che i bilanci grondano di ricavi, la federazione si è lanciata in una serie di investimenti spericolati. Tra acquisizione di diritti tivù, shopping di tornei Atp e persino una quota nell’acquisizione de La Stampa. La Federazione italiana tennis e padel ha i bilanci che grondano di ricavi (soprattutto grazie alla organizzazione degli Internazionali di Roma e delle Atp Finals a Torino) e quindi di surplus da investire qua e là, non essendo una società di lucro che accumula utili. Ma l’Italia, diciamo così, non era abituata a una federazione sportiva che, a questo punto, si muove quasi come un fondo di venture capital: nell’estate del... 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Angelo Binaghi affairs: ma è la Federtennis o un fondo di venture capital? Articoli correlati Deep tech e venture capital: ScaleUp Lab racconta come nascono aziende, non solo startupA Milano, nell’ambito dello SmartCityLab, si è concluso il Pitch Day di ScaleUp Lab, il programma di accelerazione promosso da Area Science Park... Angelo Binaghi: “Giocavo in doppio con Gigi Riva. Sogno uno Slam in Italia”Angelo Binaghi, 65 anni, è da 25 il presidente della Federtennis, ma il tennis scorre nel suo sangue: figlio d’arte, con il padre fondatore del...