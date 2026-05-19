Durante il battesimo di Athena, la figlia di Benji, Federico Rossi ha ricoperto il ruolo di padrino. La cerimonia si è svolta in una chiesa della zona, alla presenza della famiglia e degli amici più stretti. La scelta di Rossi come padrino ha attirato l’attenzione, considerando la lunga amicizia tra i due. La famiglia di Benji ha condiviso alcune foto della cerimonia sui social network, mostrando momenti della celebrazione.

In occasione del battesimo di Athena, figlia di Benji, è stato scelto Federico Rossi come padrino. Questo gesto sugella ancora di più la loro grande amicizia Benji e Fedesono il duo musicale che più ha fatto impazzire i giovani fino ad un decennio fa. Quei due amici sono cresciuti insieme, poi hanno discusso e si sono separati per poi tornare più forti di prima, anche dal punto di vista musicale. Ora cheBenji è padre, in occasione del battesimo, ha deciso di scegliere unpadrino speciale: Federico Rossi. La piccolaAthena, nata lo scorso 10 ottobre, ha ricevuto il sacramento tra le braccia del suo padrino, che per suo padre è come un fratello. A darne notizia è stato proprio Benji che ha pubblicato una serie di scatti di questo momento che ricorderà per tutta la vita. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Federico Rossi fa da padrino al battesimo della figlia di Benji

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Battesimo della figlia di Benjamin Mascolo: Federico Rossi padrino

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