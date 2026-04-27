Tony Effe con gioielli e orologio da oltre 180 mila euro al battesimo della figlia Priscilla

Durante il battesimo della figlia, il rapper ha indossato un completo bianco firmato Loro Piana. Ha completato il look con diversi gioielli e un orologio dal valore superiore a 180 mila euro. La cerimonia si è svolta in un contesto privato, senza ulteriori dettagli pubblicati sui partecipanti o sull’evento stesso.

Look bianco per Tony Effe, firmato Loro Piana: il rapper ha completato l'outfit del grande giorno con preziosi gioielli e un costoso orologio.🔗 Leggi su Fanpage.it

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