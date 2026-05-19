Federico Ponziani scomparso da Borgororse denuncia presentata da genitori del 17enne | ricerche pure a Carsoli

Federico Ponziani, un ragazzo di 17 anni, è scomparso dalla casa dei suoi genitori a Borgorose, in provincia di. I genitori hanno presentato una denuncia alle autorità e le ricerche sono state estese anche a Carsoli, dove sono stati coinvolti i servizi di emergenza e le forze dell’ordine per cercare tracce del giovane. La scomparsa è stata segnalata nelle ultime ore e le ricerche sono in corso nella zona e nei pressi di altri comuni vicini.

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Un ragazzo di 17 anni, Federico Ponziani, è scomparso a Borgorose, in provincia di Rieti, al confine tra Lazio e Abruzzo. I genitori hanno subito presentato denuncia di sparizione alla stazione locale dei carabinieri e i militari hanno subito avviato le ricerche. Secondo un appello lanciato dal sindaco di Borgorose, il 17enne si sarebbe allontanato a bordo di un quad e non sarebbe più rientrato a casa. Federico Ponziani scomparso da Borgorose Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Ansa, Ponziani sarebbe scomparso nel pomeriggio del 18 maggio, attorno alle 16, con un quad, nelle campagne fuori Borgorose, in provincia di Rieti. Al momento i carabinieri avrebbero esteso le ricerche in tutta la zona circostante al comune, tra gli abitati di Carsoli e Avezzano e in tutto il territorio della valle del Turano. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Federico Ponziani scomparso da Borgororse, denuncia presentata da genitori del 17enne: ricerche pure a Carsoli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Continuano senza sosta le ricerche del pensionato scomparso da due giorniAncora nessuna notizia a mezzogiorno di oggi, sabato 2 maggio, del pensionato disperso da 48 ore ad Abbadia Lariana. Ragazzo scomparso da giorni: attivato il piano di ricercheMomenti di apprensione per i cari di Mohamed Ismail, che si è allontanato dalla sua abitazione, verosimilmente a piedi, nella giornata di giovedì 16.