Ignazio La Russa ha commentato il caso che riguarda Rocchi, affermando di aver parlato con Marotta, che si è mostrato sereno e convinto sulla posizione dell’Inter. La Russa ha inoltre aggiunto che, secondo lui, quando la sua squadra vince, questo sembra creare fastidio negli avversari. La vicenda si riferisce a una questione legata a Rocchi e alla sua valutazione da parte del club nerazzurro.

di Angelo Ciarletta Ignazio La Russa ha parlato del caso che vede coinvolto Rocchi, dicendosi sicuro sulla posizione dell’Inter. Vediamo che cosa ha detto. La Juve e l’intero panorama calcistico seguono con attenzione l’evoluzione del caos mediatico legato all’inchiesta sul designatore Gianluca Rocchi. Sulla vicenda è intervenuto Ignazio La Russa, Presidente del Senato e noto sostenitore nerazzurro.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Interpellato dall’ AdnKronos, ha voluto ribadire la totale tranquillità dell’ambiente interista rispetto alle indagini in corso.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - La Russa sicuro sul caso Rocchi: «Ho parlato con Marotta, mi è sembrato sereno e convinto. Mi pare che quando vinciamo a qualcuno dà fastidio»

Notizie correlate

Ignazio La Russa parla con Marotta dell'Inter dopo il caso dell'ex arbitro Gianluca Rocchi, "sono sereno"Ignazio La Russa ha riferito di aver parlato con il presidente dell’Inter Beppe Marotta dopo la notizia dell’indagine sull’ex arbitro poi diventato...

Leggi anche: “Ho ricevuto insulti, minacce, mi scrivevano che non ero una buona madre e mi invitavano al suicidio. Sul palco avevo il terrore che qualcuno dal pubblico si alzasse per insultarmi”: parla Beatrice Arnera

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Meloni e il dl sicurezza: Nessun pasticcio, la norma sui rimpatri resta. Decreto ad hoc per i rilievi del Colle. Le parole di La Russa su 25 aprile e Salò; Lautari in Festa 2026, Ignazio La Russa in prima linea: comunità, istituzioni e rinascita al centro dell’evento; La Russa: insulti vergognosi da Vladimir Solovyov contro Meloni meritano condanna unanime; 25 Aprile a Reggio, Massari contro La Russa: Equiparare tutti i caduti è negare la storia.

Meloni e il dl sicurezza: «Nessun pasticcio, la norma sui rimpatri resta. Decreto ad hoc per i rilievi del Colle». Le parole di La Russa su 25 aprile e SalòLa premier al Salone del Mobile di Milano torna sull'impasse sul decreto sicurezza. L'inaugurazione con il presidente del Senato ... corriere.it

Attaccata dalla tv russa (Vannacci tace), Meloni si impunta sul dl Sicurezza. L’agonia della legge elettoraleGli insulti del Cremlino oscurano lo scontro interno: i rilievi del Quirinale, l'emendamento contestato e una maggioranza divisa tra responsabilità e correzioni d’urgenza. Tremonti e Boccia: La legge ... ilfoglio.it

Antipasto di Pasqua Vai sul sicuro con un grande classico: INSALATA RUSSA Semplice sì, ma fatta bene cambia tutto: verdure cotte separatamente, taglio preciso e una maionese cremosa che avvolge senza coprire. Il segreto Il riposo: preparala i - facebook.com facebook