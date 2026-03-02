L' ora di Donzelli ad Agrigento | la missione quasi impossibile per ricucire il Centrodestra

Venerdì, Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell'organizzazione di Fratelli d’Italia, sarà ad Agrigento. La sua visita si inserisce in un tentativo di ricucire le divisioni all’interno del Centrodestra nella regione. L’evento è atteso con interesse dagli osservatori politici e coinvolge rappresentanti locali e nazionali del partito. La missione di Donzelli si presenta come una sfida significativa per il panorama politico locale.

L’attesa è finita: Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell'organizzazione di Fratelli d’Italia, sarà ad Agrigento venerdì. Sebbene l'agenda ufficiale sia dedicata al referendum sulla giustizia, il vero terreno di scontro è la partita per Palazzo dei Giganti, dove il Centrodestra si trova. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Occhi puntati su Fratelli d'Italia che gioca da "mediano" tentando un'impresa quasi impossibile: ricucire lo strappo per le amministrative“Una vita da mediano… di chi segna poco, che il pallone devi darlo a chi finalizza il gioco”.

Missione quasi impossibile. Varese vuole fare il saltoDa un anno all’altro, il Varese inaugurerà il 2026 calcistico sempre al Franco Ossola, da dove si è congedato nell’ultimo turno di campionato con una...

Contenuti e approfondimenti su Donzelli.

Donzelli, ora nuova legge elettorale per assicurare stabilitàSe si votasse oggi non ci sarebbe la stessa stabilità che abbiamo ora. Noi crediamo che sarebbe utile averla. E' una riflessione che facciamo anche sulla legge elettorale, non ci sono dogmi ma ... ansa.it

Donzelli: Poliziotto Milano? Sinistra voleva più sicurezza, ora dicono che Polizia è pericolosaContinueremo a difendere delle leggi che consentono di tutelare la sicurezza dei cittadini. Rafforzeremo le leggi in difesa delle Forze dell'Ordine, ma questo non vuol dire mettere in discussione la ... ilgiornale.it