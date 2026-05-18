FC 26 IL DOPPIO 5 STELLE DEFINITIVO | ARRIVA LA SBC DI CAROLINE GRAHAM HANSEN TOTS MO

EA Sports ha annunciato il rilascio della Sfida Creazione Rosa dedicata a Caroline Graham Hansen, inserita come TOTS Menzioni d’Onore con un punteggio complessivo di 93. La carta rappresenta un doppio 5 stelle e si aggiunge alla serie FC 26, offrendo ai giocatori la possibilità di ottenere un elemento molto ricercato nel gioco. La presenza di questa carta è stata comunicata ufficialmente e si inserisce tra le novità più attese per la comunità di appassionati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui