FC 26 IL DOPPIO 5 STELLE DEFINITIVO | ARRIVA LA SBC DI CAROLINE GRAHAM HANSEN TOTS MO
EA Sports ha annunciato il rilascio della Sfida Creazione Rosa dedicata a Caroline Graham Hansen, inserita come TOTS Menzioni d’Onore con un punteggio complessivo di 93. La carta rappresenta un doppio 5 stelle e si aggiunge alla serie FC 26, offrendo ai giocatori la possibilità di ottenere un elemento molto ricercato nel gioco. La presenza di questa carta è stata comunicata ufficialmente e si inserisce tra le novità più attese per la comunità di appassionati.
Un regalo assoluto per gli amanti della tecnica. EA Sports ha ufficialmente rilasciato la Sfida Creazione Rosa dedicata a Caroline Graham Hansen in versione Menzioni d’Onore TOTS da 93 OVR. Dotata dell’ambitissimo “doppio 5”, l’ala del Barcellona si presenta con statistiche spaventose per distruggere le difese avversarie. Scopriamo requisiti, costi e l’analisi tecnica. Ci sono giocatrici che su Ultimate Team definiscono il meta fin dai primi mesi di gioco, e la fuoriclasse norvegese è senza dubbio una di queste. Caroline Graham Hansen (93 OVR) riceve una versione TOTS Menzioni d’Onore che rasenta la perfezione offensiva: unisce una reattività pazzesca nello stretto a un’efficacia sotto porta micidiale. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
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