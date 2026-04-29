FC 26 PIETRA FOCAIA E ACCIARINO | L’EVO CHE TRASFORMA IL TUO DC IN UN MURO INSUPERABILE flint & steel

Una nuova evoluzione nel mondo dei difensori si presenta con la combinazione di pietra focaia e acciarino, promettendo di migliorare le prestazioni in campo. Questo modello, denominato FC 26, mira a rafforzare le capacità di contrasto e di interdizione, rendendo il giocatore più efficace nei duelli aerei e nelle azioni di spinta degli avversari. L’obiettivo è offrire un elemento che possa trasformare il ruolo difensivo, rendendolo più solido e affidabile.

Volete un difensore che vinca ogni duello aereo e che sposti gli attaccanti come birilli? La nuova Evoluzione “Pietra focaia e acciarino” è qui per questo. Un upgrade mostruoso alle statistiche fisiche e difensive che porta il vostro DC fino a 90 OVR. Ecco tutti i dettagli. EA Sports ha deciso di forgiare nel fuoco i difensori centrali del vostro club. Questa nuova Evoluzione non si limita a piccoli ritocchi, ma stravolge completamente la fisicità della carta scelta, conferendole una potenza d’urto che raramente si vede in una EVO. Se cercate un leader della difesa capace di dominare l’area di rigore, avete trovato pane per i vostri denti. Una Forza Inesauribile: I Boost Fisici.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26, PIETRA FOCAIA E ACCIARINO: L’EVO CHE TRASFORMA IL TUO DC IN UN MURO INSUPERABILE (flint & steel) Notizie correlate Leggi anche: FC 26, “INTERCETTO DECISIVO”: L’EVO CHE TRASFORMA IL TUO MEDIANO IN UN RADAR UMANO (the interceptor) Leggi anche: FC 26 Evo ‘Imperatrice dell’area’: boost +15 OVR e Finalizzazione 93! Trasforma il tuo attaccante in una macchina da gol (Empress of the box) Approfondimenti e contenuti FC 26, le novità della carriera: Manager Live, mercato allenatori e analisi rinnovateCome sarà la carriera di FC 26? Vediamo tutte le principali novità annunciate da EA Sports in vista dell'uscita del gioco prevista a settembre. A poco meno di due mesi dalla sua uscita negli sorte ... goal.com FC 26, tutto quello che sappiamo: Data di uscita, bonus pre-order, nuove carte, icone e licenzeFC 26 avrà presto l’attenzione di tutti i giocatori, poiché il ciclo del suo predecessore, FC 25 (qui la nostra recensione completa), sta per entrare nelle sue fasi finali. Sebbene EA FC 26 sia ... 4news.it