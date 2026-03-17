FC 26 Scade tra 72 ore | Non perdere il doppio 87+ e la nuova EVO Personalizzazione!

Tra 72 ore scade la promozione FC 26, con un’offerta flash che permette di ottenere un pacchetto contenente due giocatori 87+ e una nuova Evoluzione Personalizzazione. La promozione è limitata nel tempo e mira a offrire un vantaggio immediato ai giocatori che vogliono migliorare la propria squadra e personalizzare i propri giocatori preferiti. L’opportunità di ricevere questi premi si chiude tra tre giorni.

Questo obiettivo è un “flash”: dura poco ma ripaga bene. Il premio finale è un Pacchetto 2 giocatori 87+ e un’ Evoluzione Personalizzazione, ideale per dare quel tocco estetico unico ai tuoi giocatori preferiti. Strategia “All-in-One” (Risparmia tempo). Per completare tutto in sole 6 partite (il minimo richiesto per la sfida dei “Reds”), crea una rosa che includa contemporaneamente: 1 Giocatore del Liverpool (es. Gakpo, Robertson o un fodder oro).. 1 Giocatore Norvegese (es. Haaland, Ødegaard o un argento del Tour Mondiale).. 1 Giocatore del Barcellona (es. De Jong, Raphinha o una giocatrice del Barça Women se valida).. Le 4 Sfide nel dettaglio. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26 Scade tra 72 ore: Non perdere il doppio 87+ e la nuova EVO Personalizzazione! Articoli correlati FC 26 La nuova EVO “Fantasista Implacabile” (Clinical Creator)Per celebrare la prestazione di Harry Kane nel Klassiker 2023, arriva un’Evo “allenamento intensivo” disponibile solo tramite App. FC 26 SBC Ruggeri e la nuova EVO “Fantasista Implacabile” (Clinical Creator)Per celebrare la prestazione di Harry Kane nel Klassiker 2023, arriva un’Evo “allenamento intensivo” disponibile solo tramite App. COME AVERE IL MIGLIOR GULLIT EVO! GUIDA DEFINITIVA FC26