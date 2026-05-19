Fasano | sequestro di due tonnellate di olio Guardia di finanza
Nella provincia di Brindisi, le forze dell'ordine hanno sequestrato due tonnellate di olio di oliva durante un'operazione nel settore olivicolo e della filiera olearia. La Guardia di finanza ha portato avanti controlli specifici, anche monitorando le vendite online di olio di oliva su piattaforme di e-commerce e canali digitali. L'azione si inserisce in un’attività più ampia di verifica e tutela del settore, senza che siano stati ancora comunicati dettagli su eventuali irregolarità o responsabilità.
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Continuano i controlli nel settore olivicolo e della filiera olearia nella provincia di Brindisi, anche attraverso un’attività di monitoraggio dell’olio di oliva posto in vendita sulle piattaforme di e-commerce e sui canali digitali. Un’operazione rilevante è stata condotta dai militari della Compagnia di Fasano, i quali, durante un controllo ispettivo presso uno stabilimento di imbottigliamento locale, hanno attenzionato una rilevante partita di olio d’oliva prodotta e confezionata per conto di una società con sede nel Nord Italia. I militari hanno sequestrato 1.805 litri di olio extravergine di oliva e 360 litri di miscela di olio di oliva. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Sullo stesso argomento
Operazione tra Salento e Calabria: sequestro di oltre 250 tonnellate di pellet Guardia di finanzaDi seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: I finanzieri del Comando Provinciale di Lecce e del Comando Provinciale di Reggio...
Fasano, maxi sequestro di olio: 200 kg senza tracciabilità? Domande chiave Come è stato possibile nascondere l'origine di 200 kg di olio? Chi riceverà la merce contraffatta destinata al mercato del Nord?...
Olio non tracciato, maxi sequestro della Guardia di Finanza nel brindisino. Bloccati circa 20 quintali di prodotto tra olio extravergine e miscela, destinati al mercato nazionale. Il sequestro è scattato durante un controllo in un opificio di Fasano: sulle etichette ma facebook
Fasano, sequestrati oltre 2mila litri di olio: controlli della Guardia di Finanza sulla tracciabilitàOperazione della Guardia di Finanza nel settore agroalimentare a Fasano, dove nelle scorse ore sono stati sequestrati oltre 2mila litri di olio tra extravergine e miscele destinati anche al commercio ... brindisisera.it
Maxi sequestro di olio non tracciato: i sigilli a oltre 2.000 litri a FasanoL'intervento ispettivo ha acceso i riflettori su una cospicua partita di olio d'oliva, prodotta e confezionata per conto di una società con sede nel Nord ... osservatoriooggi.it