Fasano | sequestro di due tonnellate di olio Guardia di finanza

Da noinotizie.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella provincia di Brindisi, le forze dell'ordine hanno sequestrato due tonnellate di olio di oliva durante un'operazione nel settore olivicolo e della filiera olearia. La Guardia di finanza ha portato avanti controlli specifici, anche monitorando le vendite online di olio di oliva su piattaforme di e-commerce e canali digitali. L'azione si inserisce in un’attività più ampia di verifica e tutela del settore, senza che siano stati ancora comunicati dettagli su eventuali irregolarità o responsabilità.

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Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Continuano i controlli nel settore olivicolo e della filiera olearia nella provincia di Brindisi, anche attraverso un’attività di monitoraggio dell’olio di oliva posto in vendita sulle piattaforme di e-commerce e sui canali digitali. Un’operazione rilevante è stata condotta dai militari della Compagnia di Fasano, i quali, durante un controllo ispettivo presso uno stabilimento di imbottigliamento locale, hanno attenzionato una rilevante partita di olio d’oliva prodotta e confezionata per conto di una società con sede nel Nord Italia. I militari hanno sequestrato 1.805 litri di olio extravergine di oliva e 360 litri di miscela di olio di oliva. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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