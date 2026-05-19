Fasano | sequestro di due tonnellate di olio Guardia di finanza

Nella provincia di Brindisi, le forze dell'ordine hanno sequestrato due tonnellate di olio di oliva durante un'operazione nel settore olivicolo e della filiera olearia. La Guardia di finanza ha portato avanti controlli specifici, anche monitorando le vendite online di olio di oliva su piattaforme di e-commerce e canali digitali. L'azione si inserisce in un’attività più ampia di verifica e tutela del settore, senza che siano stati ancora comunicati dettagli su eventuali irregolarità o responsabilità.

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Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Continuano i controlli nel settore olivicolo e della filiera olearia nella provincia di Brindisi, anche attraverso un’attività di monitoraggio dell’olio di oliva posto in vendita sulle piattaforme di e-commerce e sui canali digitali. Un’operazione rilevante è stata condotta dai militari della Compagnia di Fasano, i quali, durante un controllo ispettivo presso uno stabilimento di imbottigliamento locale, hanno attenzionato una rilevante partita di olio d’oliva prodotta e confezionata per conto di una società con sede nel Nord Italia. I militari hanno sequestrato 1.805 litri di olio extravergine di oliva e 360 litri di miscela di olio di oliva. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Fasano: sequestro di due tonnellate di olio Guardia di finanza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Operazione tra Salento e Calabria: sequestro di oltre 250 tonnellate di pellet Guardia di finanzaDi seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: I finanzieri del Comando Provinciale di Lecce e del Comando Provinciale di Reggio... Fasano, maxi sequestro di olio: 200 kg senza tracciabilità? Domande chiave Come è stato possibile nascondere l'origine di 200 kg di olio? Chi riceverà la merce contraffatta destinata al mercato del Nord?... Fasano, sequestrati oltre 2mila litri di olio: controlli della Guardia di Finanza sulla tracciabilitàOperazione della Guardia di Finanza nel settore agroalimentare a Fasano, dove nelle scorse ore sono stati sequestrati oltre 2mila litri di olio tra extravergine e miscele destinati anche al commercio ... brindisisera.it Maxi sequestro di olio non tracciato: i sigilli a oltre 2.000 litri a FasanoL'intervento ispettivo ha acceso i riflettori su una cospicua partita di olio d'oliva, prodotta e confezionata per conto di una società con sede nel Nord ... osservatoriooggi.it