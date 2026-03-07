Operazione tra Salento e Calabria | sequestro di oltre 250 tonnellate di pellet Guardia di finanza

La Guardia di finanza ha condotto un'operazione tra Salento e Calabria che ha portato al sequestro di oltre 250 tonnellate di pellet. I finanzieri del Comando Provinciale di… hanno eseguito i controlli e rilevato una quantità significativa di prodotto non registrata. L’intervento ha coinvolto diverse attività commerciali e ha portato al sequestro del materiale. Nessun dettaglio sui soggetti coinvolti è stato ancora comunicato.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: I finanzieri del Comando Provinciale di Lecce e del Comando Provinciale di Reggio Calabria, all’esito di una complessa ed articolata attività investigativa, finalizzata a contrastare le frodi commerciali, hanno operato un sequestro di un ingente quantitativo di pellet di bassa qualità, riportante marchi contraffatti, potenzialmente dannoso per l’ambiente e per la salute umana. L’indagine, condotta dai militari della Compagnia di Otranto e del Gruppo della Guardia di Finanza di Gioia Tauro, ha permesso di individuare e bloccare una filiera di rivendita di pellet di origine turca non conforme agli standard qualitativi nazionali. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

Pellet turco scaduto, pericoloso e pronto per essere venduto: maxi sequestro da oltre 250 tonnellateUn maxi sequestro di pellet contraffatto e potenzialmente pericoloso per la salute e l’ambiente scuote il mercato tra Calabria e Puglia.

Sequestro di oltre mille tonnellate di rifiuti, in gran parte tessili: accusa, traffico internazionale illegale Guardia di finanzaDi seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Si sono svolte, rispettivamente, dal 6 al 26 ottobre 2025 e dal 17 al 30 novembre 2025 le...

