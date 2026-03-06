Venezia | 24 kg di cibo senza tracciabilità distrutti e multe pesanti

A Venezia, nel quartiere di Santa Croce, un ristorante è stato oggetto di un’indagine che ha portato alla distruzione di 24 chili di cibo senza tracciabilità e alla multa di importo elevato. Le autorità hanno sequestrato gli alimenti e hanno applicato sanzioni amministrative al locale. La vicenda riguarda i controlli sulla sicurezza alimentare condotti nella zona.

Un locale di ristorazione nel sestiere di Santa Croce a Venezia si trova al centro di un'indagine incrociata che ha portato alla distruzione di alimenti e all'applicazione di sanzioni pesanti. I controlli congiunti tra Polizia Locale, Nucleo Anti-Sofisticazioni e Frodi (NAS) dei Carabinieri e l'Ulss 3 Serenissima hanno individuato gravi irregolarità amministrative, edilizie e igieniche. Il risultato immediato è la sospensione dell'attività del ristorante fino al ripristino delle norme, con multe per circa tremila euro complessivi. L'operazione si è svolta il 6 marzo 2026, in una giornata serena con temperature intorno ai 14 gradi, quando gli ispettori hanno scoperto circa ventiquattro chilogrammi di cibo privo di tracciabilità, inclusi tartufi freschi congelati non conformi alle normative europee.