Uno stabilimento farmaceutico situato a Parma, attivo da 42 anni, continua a contribuire allo sviluppo dell'economia legata alla salute. La sua presenza nel settore è stata confermata attraverso dichiarazioni di rappresentanti dell'azienda, che evidenziano il ruolo dell'impianto nel panorama industriale e sanitario nazionale. La struttura si occupa di produzione farmaceutica e mantiene un’attiva presenza nel mercato da diversi decenni.

Roma, 9 apr. (Adnkronos Salute) - “Da 42 anni lo stabilimento di Parma contribuisce allo sviluppo dell'economia della salute. Lo fa attraverso tecnologie d'avanguardia e produzioni che vanno dalle fasi cliniche fino a quelle commerciali di farmaci altamente specializzati, come antitumorali, antivirali o specialty. Partono da Parma e raggiungono i pazienti che ne hanno bisogno in tutto il mondo”. Lo ha detto Martino Grazzi, amministratore delegato Gsk Manufacturing, all'evento ‘Dialoghi sull'Innovazione accessibile – Innovaction' a Roma, promosso dalla farmaceutica e Adnkronos, con il patrocinio di Farmindustria. Lo stabilimento di San Polo di Torrile si propone ora di mantenere e accrescere il ruolo strategico dell'Italia nella rete globale Gsk. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Farmaceutica: Grazzi (Gsk), ‘stabilimento di Parma contribuisce a economia salute'

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