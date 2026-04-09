Farmaceutica Biroccio Gsk | Più investimenti in prevenzione meno pressione su Ssn

Una rappresentante di un'azienda farmaceutica ha dichiarato che incrementare gli investimenti nella prevenzione potrebbe alleggerire la pressione sul Sistema sanitario nazionale. Ha osservato come il sistema sia cambiato significativamente rispetto a quando è stato istituito nel 1978, sottolineando le differenze demografiche e l'accelerazione dell'innovazione nel settore. La conversazione si è concentrata sull’importanza di adattare le strategie sanitarie alle nuove sfide e alle caratteristiche della popolazione.

Roma, 9 apr. (Adnkronos Salute) - “Il Sistema sanitario è profondamente cambiato rispetto a quando è stato creato nel 1978: da un lato la demografia è diversa - si nasce sempre meno e si invecchia di più - dall'altro l'innovazione corre con una velocità superiore. Dobbiamo essere in grado di cogliere questa competizione e massimizzarne i risultati. Credo che investendo di più in prevenzione si possa diminuire la pressione sul Sistema sanitario nazionale, generando risparmi da reinvestire in aree cruciali che necessitano di innovazione, come l'oncologia”. Lo ha detto Antonino Biroccio, general manager Gsk Italia, intervenendo a ‘Dialoghi sull'Innovazione accessibile – Innovaction'. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Farmaceutica, Biroccio (Gsk): "Più investimenti in prevenzione meno pressione su Ssn" Leggi anche: Biroccio (Gsk Italia): "Rafforzare immunizzazione anti-Rsv in adulti è priorità" Leggi anche: Farmaceutica: Grazzi (Gsk), ‘stabilimento di Parma contribuisce a economia salute' Farmaceutica, Biroccio (Gsk): Più investimenti in prevenzione meno pressione su SsnRoma, 9 apr. (Adnkronos Salute) - Il Sistema sanitario è profondamente cambiato rispetto a quando è stato creato nel 1978: da un lato la demografia ... iltempo.it Farmaceutica: Grazzi (Gsk), ‘stabilimento di Parma contribuisce a economia salute’Roma, 9 apr. (Adnkronos Salute) - Da 42 anni lo stabilimento di Parma contribuisce allo sviluppo dell'economia della salute. Lo fa ... notizie.tiscali.it