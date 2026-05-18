Una famiglia si trova coinvolta in un acceso confronto tra l’Associazione Nazionale Magistrati e un rappresentante del governo. L’Anm ha espresso una forte preoccupazione per un’ispezione condotta dal Ministero della Giustizia presso il Tribunale per i minorenni di una città centrale. La replica del rappresentante del governo ha acceso ulteriormente la discussione, accusando l’associazione di interferenze sui giudici. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media nazionali.

L’Anm esprime “forte preoccupazione” per l’ispezione del Ministero della Giustizia al Tribunale per i minorenni dell’Aquila. Si allarga lo scontro istituzionale sul caso della “ Famiglia nel bosco ”, la vicenda dei tre bambini allontanati dai genitori che da settimane sta alimentando polemiche politiche e giudiziarie. A intervenire ora è stata la Giunta esecutiva centrale dell’Anm, che ha espresso “preoccupazione” per le modalità con cui starebbe proseguendo l’ispezione del Ministero della Giustizia presso il Tribunale per i minorenni dell’Aquila. Secondo l’ Associazione nazionale magistrati, alcuni aspetti dell’attività ispettiva rischierebbero di incidere sui delicati equilibri tra controllo amministrativo e autonomia della funzione giudiziaria. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Famiglia nel bosco, scontro totale tra Anm e Salvini: ‘Interferenze sui giudici’, la replica della Lega accende il caso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Famiglia nel bosco, Meloni: «Separare la madre dai figli un trauma pesantissimo»

Sullo stesso argomento

Famiglia nel bosco, Anm contro Nordio: "Interferenze dal ministero sul caso"“Esprimiamo la nostra preoccupazione per le modalità con cui sta proseguendo l’ispezione del ministero della Giustizia presso il Tribunale per i...

Fratelli di Crozza, Salvini e il caso dei bambini della casa nel bosco tra giudici, social e cambi di ruoloMaurizio Crozza veste i panni di Matteo Salvini che commenta un caso di cronaca che coinvolge due bambini e una decisione dei giudici Nella seconda...

Famiglia nel bosco, scontro sul ricovero della bimba. La versione di Cantelmi: Nessuno ha chiamato la madre x.com

Famiglia del bosco, scoppia il caso ispettori. La presidente del Tribunale scrive al Csm, l'ira della Lega: VergognaChe il caso della famiglia del bosco sia ormai una questione politica, è palese da mesi: ma lo scontro tra politica e magistratura che aveva caratterizzato il dibattito a cavallo ... leggo.it

Famiglia nel bosco, magistrati accusano il governo Meloni di interferire nelle indagini. Lega: VergognaL'Associazione nazionale magistrati ha espresso preoccupazione per l'ispezione del ministero della Giustizia sulle indagini che riguardano ... fanpage.it