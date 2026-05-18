Famiglia nel bosco scontro totale tra Anm e Salvini | ‘Interferenze sui giudici’ la replica della Lega accende il caso

Da notizieaudaci.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una famiglia si trova coinvolta in un acceso confronto tra l’Associazione Nazionale Magistrati e un rappresentante del governo. L’Anm ha espresso una forte preoccupazione per un’ispezione condotta dal Ministero della Giustizia presso il Tribunale per i minorenni di una città centrale. La replica del rappresentante del governo ha acceso ulteriormente la discussione, accusando l’associazione di interferenze sui giudici. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media nazionali.

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L’Anm esprime “forte preoccupazione” per l’ispezione del Ministero della Giustizia al Tribunale per i minorenni dell’Aquila. Si allarga lo scontro istituzionale sul caso della “ Famiglia nel bosco ”, la vicenda dei tre bambini allontanati dai genitori che da settimane sta alimentando polemiche politiche e giudiziarie. A intervenire ora è stata la Giunta esecutiva centrale dell’Anm, che ha espresso “preoccupazione” per le modalità con cui starebbe proseguendo l’ispezione del Ministero della Giustizia presso il Tribunale per i minorenni dell’Aquila. Secondo l’ Associazione nazionale magistrati, alcuni aspetti dell’attività ispettiva rischierebbero di incidere sui delicati equilibri tra controllo amministrativo e autonomia della funzione giudiziaria. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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