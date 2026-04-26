Famiglia nel bosco Catherine e Nathan nella nuova casa offerta dal Comune solo con i tre figli | la decisione

Una famiglia che vive nel bosco ha ricevuto dal Comune una nuova casa, che ospiterà solo i tre figli. La decisione riguarda esclusivamente i minori, mentre l’immobile sarà lasciato vuoto fino al loro arrivo. La casa è stata consegnata in un'area isolata, lontana da altre abitazioni, e si trova ancora vuota in attesa dell’arrivo dei bambini. La famiglia attende di trasferirsi nella nuova sistemazione senza altri occupanti.

La casa messa a disposizione della famiglia nel bosco dal Comune di Palmoli resterà vuota fino all’arrivo dei tre figli di Nathan e Catherine. I genitori hanno deciso di trasferirsi nella nuova abitazione solo quando i bambini torneranno a vivere con loro. Intanto il padre sta portando nella dimora giochi e vestiti per poter accogliere al meglio i piccoli. La scelta di trasferirsi nella nuova casa con i figli Nathan prepara la casa, Catherine non partecipa La denuncia dei difensori della coppia La scelta di trasferirsi nella nuova casa con i figli La nuova abitazione è stata concessa a titolo gratuito dal Comune di Palmoli alla famiglia nel bosco per due anni.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Famiglia nel bosco, Catherine e Nathan nella nuova casa offerta dal Comune solo con i tre figli: la decisione Notizie correlate Famiglia nel bosco, Nathan nella nuova casa offerta dal Comune di Palmoli: "Abbiamo detto sì a tutto"Nathan Trevallion inizia il trasloco nella nuova casa offerta dal Comune di Palmoli. Famiglia nel bosco, Nathan firma per nuova casa a Palmoli: "Ci vado con la mia famiglia"; a Catherine vietata visita figli a PasquaRecentemente è stato siglato il contratto di comodato gratuito della durata massima di due anni per l'alloggio comunale che dovrebbe favorire il... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Famiglia nel bosco, Catherine e Nathan alla Camera: Vogliamo tornare tutti insieme; Quanta crudeltà contro i miei figli, la mamma della 'famiglia nel bosco' alla Camera; Famiglia nel bosco, Catherine e Nathan tornano nel casolare; Porta a porta 2025/26 - Famiglia nel bosco, Catherine alla Camera: Crudeltà sui nostri figli - 22/04/2026 - Video. Famiglia nel bosco: ritorno a Palmoli per Catherine e Nathan, attesa per il ricongiungimento dei bambiniFamiglia nel bosco: ritorno al casolare di Palmoli, interventi di adeguamento in corso e attesa del verdetto della Corte d’Appello sul possibile ricongiungimento dei figli. notizie.it Famiglia nel bosco, Catherine e Nathan nella nuova casa offerta dal Comune solo con i tre figli: la decisioneIl padre della famiglia nel bosco porta giochi e vestiti nell'immobile messo a loro disposizione, anche se resterà vuoto fino all'arrivo dei bimbi ... virgilio.it In queste immagini il momento in cui Trump e la sua famiglia vengono portati via dall’annuale cena della stampa accreditata alla Casa Bianca, dopo il tentativo di irruzione di un uomo armato che è riuscito a sparare alcuni colpi ferendo un agente. L’aggressor - facebook.com facebook Un passo verso il fratello maggiore o una provocazione La famiglia Beckham sembra disposta a riconciliarsi con Brooklyn, ma solo alle proprie condizioni x.com