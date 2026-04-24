La famiglia di Nathan Trevallion ha completato il trasferimento nella nuova abitazione assegnata dal Comune di Palmoli. La famiglia ha accettato tutte le condizioni previste dal Comune per l'assegnazione della casa. Nathan Trevallion ha iniziato a vivere nell’immobile, che si trova in una zona immersa nel verde. La consegna della casa è avvenuta nelle scorse settimane, con la famiglia pronta a iniziare una nuova fase.

Nathan Trevallion inizia il trasloco nella nuova casa offerta dal Comune di Palmoli. Il papà della famiglia nel bosco ha cominciato a portare le prime cose nella nuova abitazione concessa gratuitamente dal sindaco Giuseppe Masciulli, in attesa della conclusione dei lavori di ristrutturazione del casolare con cui viveva insieme ai tre figli e alla moglie Catherine. Un passaggio centrale per le speranze di ricongiungimento, anche se dalla relazione della curatrice legale dei bambini, Marika Bolognese, sarebbero arrivati brutti segnali. Le parole di Nathan Nathan Trevallion è stato ripreso dalle telecamere di Dentro la Notizia mentre cominciava il trasferimento nella casetta concessa dal Comune in provincia di Chieti, in un’area del campo sportivo comunale non troppo distante dal rustico della famiglia nel bosco di Palmoli.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, Nathan nella nuova casa offerta dal Comune di Palmoli: "Abbiamo detto sì a tutto"

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