I genitori della famiglia nel bosco non idonei Ma i consulenti della coppia attaccano | Perizia piena di errori

La vicenda della famiglia nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti, si avvia verso una fase cruciale. I giudici hanno definito i genitori come non idonei, ma i consulenti della coppia hanno contestato la perizia, sostenendo che sarebbe piena di errori. La discussione riguarda il giudizio sulla condotta genitoriale e le valutazioni tecniche effettuate nel procedimento in corso.

La vicenda della cosiddetta famiglia nel bosco di Palmoli (Chieti) entra in una fase decisiva e al tempo stesso sempre più controversa, dopo le indiscrezione sulla perizia psichiatrica redatta dalla consulente tecnica d’ufficio nominata dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila, la psichiatra Simona Ceccoli. Un documento corposo – 196 pagine di cui riporta notizia Il Messaggero – che, secondo quanto emerso, giunge a una conclusione netta: la coppia al centro del caso, “almeno al momento” non sarebbero in grado di esercitare adeguatamente il ruolo genitoriale. Si tratta di una valutazione tecnica destinata ad avere un peso rilevante nel procedimento avviato dopo la sospensione della responsabilità genitoriale, disposta lo scorso novembre.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “I genitori della famiglia nel bosco non idonei”. Ma i consulenti della coppia attaccano: “Perizia piena di errori” Famiglia nel bosco, il Tribunale decide: perizia sui genitori Notizie correlate Famiglia nel bosco Palmoli, la perizia psichiatrica: genitori “non idonei”, si apre lo scenario più delicatoUn ricongiungimento che si allontana La famiglia nel bosco di Palmoli torna al centro dell’attenzione dopo il deposito di una perizia chiave. Leggi anche: Famiglia nel bosco, genitori attaccano psicologa "giovane e inesperta" per i test sulla coppia: la replica Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: La famiglia nel bosco, la perizia gela Nathan e Catherine: Genitori inadatti, bimbi immaturi; Famiglia nel bosco, la perizia gela Catherine e Nathan: Incapacità genitoriale; Famiglia del bosco: il ricorso, ignorati genitori e perizie psichiatriche; Famiglia nel bosco, la perizia psichiatrica: Genitori inadeguati, no a ricongiungimento. Famiglia nel bosco, la perizia psichiatrica: Genitori inadeguati, no al ricongiungimentoSi arricchisce di un nuovo capitolo la vicenda della famiglia nel bosco di Palmoli. La perizia psichiatrica depositata al Tribunale per i Minorenni ... iltempo.it Famiglia nel bosco, la perizia psichiatrica: Genitori inadeguati, no a ricongiungimentoNathan Trevallion e Catherine Birmingham, madre e padre della cosiddetta famiglia nel bosco, sarebbero genitori inadeguati. La perizia psichiatrica depositata ieri al Tribunale per i Minorenni dell’ ... adnkronos.com Parla di “incapacità genitoriale” la nuova perizia che considera Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della cosiddetta famiglia nel bosco, non in grado di prendersi cura dei loro tre figli https://shorturl.at/Eu0c0 - facebook.com facebook Famiglia nel bosco, per la perizia c'è incapacità genitoriale x.com