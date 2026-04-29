Famiglia nel bosco per Cantelmi errori macroscopici nella perizia

I consulenti legali hanno commentato con dolore ma senza sorpresa i risultati della perizia psichiatrica e personologica depositata presso il Tribunale per i minorenni dell’Aquila, che ha confermato l’incapacità genitoriale di una famiglia residente in un'area boschiva. La relazione evidenzia alcuni errori evidenti nelle analisi effettuate, lasciando aperti dubbi sulla valutazione complessiva della situazione. La famiglia si trova ora sotto osservazione in attesa di ulteriori decisioni giudiziarie.

“Tanto dolore, ma nessuna sorpresa” da parte dei consulenti dei legali di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham dopo la perizia psichiatrica e personologica depositata presso il Tribunale per i minorenni dell’Aquila, che ha confermato l’incapacità genitoriale per la famiglia nel bosco. “Rigettiamo in toto questa perizia, la riteniamo irricevibile e da ricusare”, chiarisce a LaSalute di LaPresse Tonino Cantelmi, psichiatra e psicoterapeuta specializzato in neurosviluppo, professore dell’Università Gregoriana, parlando anche a nome della psicologa-psicoterapeuta Martina Aiello. Gli errori nell’ultima perizia. Per Cantelmi e Aiello la perizia contiene “errori metodologici macroscopici, che contestiamo nel merito.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Famiglia nel bosco, per Cantelmi “errori macroscopici” nella perizia Famiglia nel bosco, il Tribunale decide: perizia sui genitori Notizie correlate Famiglia nel bosco, lo psicologo Cantelmi: "Perplessità sulla gestione dei test nella perizia"Cantelmi ha inoltre sollevato dubbi anche in merito a un’eventuale somministrazione di test ai minori, dichiarando che il gruppo di professionisti... Caso famiglia nel bosco, Cantelmi attacca la perizia sui bambiniChieti - Lo psichiatra contesta le valutazioni tecniche emerse nelle analisi sui minori e difende la madre, parlando di accuse infondate e clima di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Famiglia nel bosco, la perizia: Sussiste incapacità genitoriale; Famiglia nel bosco, la psichiatra nominata dal Tribunale: Incapacità genitoriale; Salvini incontra i coniugi della famiglia nel bosco: Per i bimbi più socialità qui che a Milano; Famiglia nel bosco, Nathan nella nuova casa: Disposti a tutto per i bambini. Famiglia nel bosco, la perizia cambia lo scenario: percorso complesso per il futuro dei minoriLa perizia sul caso della famiglia nel bosco evidenzia criticità genitoriali e fragilità emotive nei minori, aprendo a un percorso lungo prima di un possibile ricongiungimento. news.fidelityhouse.eu Famiglia nel bosco, perizia: Sussiste incapacità genitorialeParla di incapacità genitoriale la nuova perizia che considera Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della cosiddetta famiglia nel bosco, non in grado di prendersi cura dei loro tre f ... tg24.sky.it Domenico Caliendo, il legale della famiglia: «Nuove prove per omicidio con dolo eventuale» - facebook.com facebook Una vita per famiglia e lavoro, addio al patron del «Botto» della Roncola x.com