False chiamate dalla Questura l’allarme della Polizia | I veri agenti non chiedono mai dati sensibili per telefono

La Polizia di Stato di Bergamo ha segnalato un aumento di chiamate false provenienti da numeri che sembrano appartenere alla Questura. In queste comunicazioni, vengono richiesti dati sensibili o informazioni personali, ma gli agenti precisano che i veri rappresentanti delle forze dell’ordine non fanno mai queste richieste telefoniche. La Polizia invita i cittadini a prestare attenzione e a non fornire dati di alcun tipo se ricevono chiamate sospette che si spacciano per ufficiali.

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La Polizia di Stato di Bergamo informa la cittadinanza circa il recente verificarsi di tentativi di truffa telefonica posti in essere da soggetti che, utilizzando tecniche di “spoofing” telefonico, riescono a far apparire sul display delle vittime il numero del centralino della Questura, fingendosi appartenenti alle Forze di Polizia. Nel corso delle telefonate, i truffatori invitano le persone contattate a presentarsi presso gli uffici della Questura con il pretesto di presunte “notifiche di atti” o comunicazioni urgenti, cercando contestualmente di acquisire informazioni personali, dati sensibili o ulteriori dettagli utili per finalità illecite. 🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Chiamata alla Polizia Sullo stesso argomento Compravendita dati sensibili, coinvolti agenti della Polizia di Napoli e CasertaTempo di lettura: 2 minutiSono coinvolti agenti della Polizia di Stato di Napoli, Caserta e, a Roma, anche altri appartenenti delle forze dell’ordine. Traffico di dati sensibili (anche di vip) dalle banche dati della polizia: 29 indagatiMaxi operazione della polizia contro un presunto traffico di dati sensibili acquisiti illegalmente dalle banche dati delle forze dell'ordine e poi... False chiamate dalla Questura, l’allarme della Polizia: I veri agenti non chiedono mai dati sensibili per telefonoIn caso di dubbi o di telefonate sospette, si invita la cittadinanza a interrompere immediatamente la conversazione e a contattare autonomamente il Numero Unico di Emergenza 112 o gli uffici della Que ... bergamonews.it Finti poliziotti chiedono bonifici e dati bancari: l’allarme della Questura di CampobassoLa Questura di Campobasso segnala nuovi tentativi di truffa telefonica per ottenere bonifici con la tecnica dello spoofing ... primonumero.it