Compravendita dati sensibili coinvolti agenti della Polizia di Napoli e Caserta

Da anteprima24.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati coinvolti agenti della Polizia di Napoli, Caserta e Roma in un’indagine sulla compravendita di dati sensibili. La notizia si riferisce a un’operazione che riguarda più città italiane e vede coinvolti ufficiali delle forze dell’ordine. Le verifiche sono in corso e riguardano presunti scambi di informazioni riservate tra varie persone. La vicenda è al momento oggetto di indagini da parte delle autorità competenti.

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Tempo di lettura: 2 minuti Sono coinvolti agenti della Polizia di Stato di Napoli, Caserta e, a Roma, anche altri appartenenti delle forze dell’ordine. Non solo. Gli accessi abusivi, secondo una stima, sarebbero complessivamente circa un milione e mezzo, per un giro d’affari che appare plurimilionario, considerate le tariffe che venivano imposte. Tra gli indagati per un singolo accesso, anche una persona ritenuta legata all’agenzia Equalize di Milano, già coinvolta in altre inchieste. E’ quanto emerso dalla conferenza stampa indetta in Procura a Napoli, per illustrare i dettagli della maxi operazione della Polizia che ha consentito di sgominare una organizzazione criminale dedita all’acquisizione illegale e alla vendita di informazioni sensibili.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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