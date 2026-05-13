Sono stati coinvolti agenti della Polizia di Napoli, Caserta e Roma in un’indagine sulla compravendita di dati sensibili. La notizia si riferisce a un’operazione che riguarda più città italiane e vede coinvolti ufficiali delle forze dell’ordine. Le verifiche sono in corso e riguardano presunti scambi di informazioni riservate tra varie persone. La vicenda è al momento oggetto di indagini da parte delle autorità competenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Sono coinvolti agenti della Polizia di Stato di Napoli, Caserta e, a Roma, anche altri appartenenti delle forze dell’ordine. Non solo. Gli accessi abusivi, secondo una stima, sarebbero complessivamente circa un milione e mezzo, per un giro d’affari che appare plurimilionario, considerate le tariffe che venivano imposte. Tra gli indagati per un singolo accesso, anche una persona ritenuta legata all’agenzia Equalize di Milano, già coinvolta in altre inchieste. E’ quanto emerso dalla conferenza stampa indetta in Procura a Napoli, per illustrare i dettagli della maxi operazione della Polizia che ha consentito di sgominare una organizzazione criminale dedita all’acquisizione illegale e alla vendita di informazioni sensibili.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Compravendita dati sensibili, coinvolti agenti della Polizia di Napoli e Caserta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Napoli, compravendita di dati sensibili: tra le vittime personaggi dello spettacoloCi sono anche personaggi dello spettacolo, della finanza e dell’imprenditoria, oltre a diverse società per azioni, tra i soggetti vittime...

Traffico di dati sensibili (anche di vip) dalle banche dati della polizia: 29 indagatiMaxi operazione della polizia contro un presunto traffico di dati sensibili acquisiti illegalmente dalle banche dati delle forze dell'ordine e poi...

Si parla di: Cronaca - Vip e finanza spiati: scoppia il caso dei dossier rubati. Ecco chi tremava.

Napoli, Gratteri: Poliziotti infedeli rubavano e vendevano dati di calciatori e vip. Scattano dieci arrestiRubavano e rivendevano dati sensibili di vip e calciatori: 10 arresti in provincia di Napoli, Ferrara, Bolzano, Roma e Belluno, nella rete coinvolti anche appartenenti alle forze dell’ordine. La Poliz ... affaritaliani.it

Dati sensibili di cantanti, calciatori e imprenditori, esfiltrati dalle banche dati e rivenduti ad agenzie private. Eseguite a Napoli 29 misure cautelariDati sensibili di cantanti e calciatori, esfiltrati dalle banche dati e rivenduti ad agenzie private. Eseguite a Napoli 29 misure cautelari ... lanotiziagiornale.it