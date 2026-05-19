Falsa partenza Quattro lidi non balneabili

La stagione turistica estiva sui laghi lecchesi ha avuto una partenza problematica, con quattro tra i ventotto lidi presenti che non sono risultati balneabili. La mancanza di autorizzazioni o di condizioni idonee ha impedito l'accesso alle acque in alcune strutture, creando disagi tra i visitatori. La situazione è stata comunicata ufficialmente dalle autorità locali, che hanno sottolineato la presenza di alcuni problemi legati alla qualità delle acque. Per ora, solo ventiquattro lidi sono aperti al pubblico per le attività di balneazione.

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Falsa partenza per la stagione turistica estiva sui laghi lecchesi. Le acque di quattro lidi su ventotto totali non sono balneabili. Non ci si può tuffare né nuotare a Ona sul lago di Annone, a Inganna a Colico sul lago di Como, alla Punta di Pescate sul lago di Garlate e alla Punta del Corno a Rogeno sul lago di Pusiano. In eguito ai campionamenti, effettuati con il supporto dei volontari della Guardia costiera ausiliaria, i tecnici di laboratorio di Ats Brianza hanno rilevato eccessive concentrazioni di batteri e mucillagini, che renderebbero pericoloso immergersi per il rischio di infezioni, intossicazioni e contaminazioni che provocano dermatiti, gastroenteriti e problemi agli occhi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Falsa partenza. Quattro lidi non balneabili ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Negoziati Falsa partenzadi Lorenzo Mantiglioni ROMA Donald Trump cancella il viaggio a Islamabad dei suoi inviati Steve Witkoff e Jared Kushner, ma questo non significa... Leggi anche: Zena, la falsa partenza del cantiere