negoziati falsa partenza

Donald Trump ha deciso di annullare il viaggio dei suoi rappresentanti a Islamabad, tra cui Jared Kushner, senza che ciò comporti necessariamente un ritorno alle ostilità. La cancellazione avviene in un momento di tensioni tra le parti, ma non indica automaticamente un’escalation del conflitto. La decisione del presidente statunitense è stata comunicata senza ulteriori dettagli sui motivi o le conseguenze immediate.

di Lorenzo Mantiglioni ROMA Donald Trump cancella il viaggio a Islamabad dei suoi inviati Steve Witkoff e Jared Kushner, ma questo non significa automaticamente una ripresa della guerra. "Non ci abbiamo ancora pensato – ha detto il tycoon –. Non vedo alcun motivo per fare un volo di 18 ore nella situazione attuale". E ha aggiunto: "Gli iraniani possono chiamarci, se vogliono. Non andremo a Islamabad solo per stare seduti a fare nulla". Su Truth ha poi rincarato la dose: "Troppo tempo sprecato negli spostamenti, troppo lavoro! Inoltre, ci sono fortissime lotte intestine e confusione all’interno della loro “leadership”. Nessuno sa chi comanda". E ancora: "Noi abbiamo tutte le carte, loro nessuna.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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