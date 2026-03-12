A Zena, il cantiere sembra ancora fermo, senza la presenza di operai, tecnici o recinzioni di sicurezza. Nessun lavoro è stato avviato e sul sito non si vede nessuno. La situazione rimane invariata, senza segnali di attività o interventi in corso. La mancanza di movimento si nota chiaramente e la zona appare completamente deserta.

Non un operaio, né recinzioni da cantiere, né tecnici di alcun genere sul posto. Nulla si è mosso, ieri mattina, al parco delle Querce di Botteghino di Zocca, in Val di Zena, dove, secondo il cronoprogramma stabilito in un primo momento, proprio ieri sarebbe dovuta partire la prima fase del cantiere per la creazione di una vasca di laminazione nello Zena. La prima fase, della durata consueta di circa 30 giorni, è quella della bonifica bellica, alla quale seguono, di prassi, la creazione dell’area di cantiere vera e propria e l’inizio dei lavori. Lavori, che prevedono anche l’ abbattimento di una serie di querce da cui prende il nome l’area, su cui sabato scorso il Comitato Val di Zena ha indetto un sit in pacifico di protesta, chiedendo più chiarezza e trasparenza agli enti coinvolti, in primis la Regione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Zena, la falsa partenza del cantiere

Articoli correlati

Falsa partenza per Fico in Campania. Tra i veti incrociati la giunta non c’èIl Consiglio s’insedia dopo infinite trattative: Massimiliano Manfredi, fratello dem del sindaco di Napoli, eletto presidente grazie al centrodestra.

Leggi anche: Dimmi La Verità | Giampiero Zinzi (Lega): «Quella di Fico in Campania è una falsa partenza»

2026 Action Thriller: ID Card Exposes Assassin at Tunnel Checkpoint, Triggering a Citywide Manhunt!