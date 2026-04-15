L’associazione del tennis professionistico ha presentato il bilancio, evidenziando che i ricavi derivanti dai diritti televisivi sono inferiori rispetto ad altri sport. Per aumentare i ricavi, si pianificano più grandi tornei e appuntamenti di maggior rilievo. Attualmente, il valore dei diritti tv rimane uno degli aspetti meno elevati nel panorama sportivo, e questa situazione si riflette anche nelle risorse disponibili per gli eventi del circuito.

Nel calendario 2026 dell’Atp è scomparso il torneo che l’anno scorso si è giocato ad Atene, dopo il “trasloco” da Belgrado voluto dalla famiglia Djokovic, organizzatrice della tappa. Nel 2025 l’evento era stato posizionato all’inizio di novembre, tra l’ultimo Masters 1000 della stagione (Parigi indoor) e le Atp Finals di Torino. Per l’attuale stagione, la versione iniziale del calendario riportava 30 tornei 250, alla luce del ricollocamento di Marsiglia a Lione e del rientro di Estoril, con l’esclusione di Metz, mentre – spiegava l’associazione del tennis professionistico - restava da confermare il 250 in programma l’8 novembre. Quello slot è stato successivamente depennato e i tornei della categoria più bassa del circuito sono scesi a 29.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Più spazio ai grandi tornei per aumentare i ricavi: dentro il bilancio dell'Atp

Notizie correlate

Acea, approvato il bilancio: ricavi consolidati pari a quasi 3 miliardi. Palermo: «Risultati ai massimi storici»Via libera del Cda di Acea al progetto di bilancio e al bilancio consolidato al 31 dicembre.

Leggi anche: Carlos Alcaraz frustrato in conferenza stampa: “Quando vinci grandi tornei, per i tuoi avversari è tutto più facile in termini di pressione”

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Il Piemonte al Vinitaly 2026; Ora è anche ufficiale: l’Italia avrà un torneo ATP sull’erba dal 2028; Vinitaly 2026: il Piemonte presente con le sue eccellenze vitivinicole e sportive; Vinitaly 2026, tra la gente del mondo del vino che resiste a dazi e guerre.

Più spazio ai grandi tornei per aumentare i ricavi: dentro il bilancio dell'ATPAbbiamo fatto i conti all'associazione del tennis professionistico. Il valore dei diritti tv, rispetto agli altri sport, è ancora basso. Boom del betting. I piani di sviluppo di Gaudenzi ... msn.com

Atp Miami, il programma di oggi: partite e orariPer i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis ... sport.sky.it

Lorenzo Musetti, attualmente impegnato nell’ATP 500 di Barcellona, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport. Il tennista toscano ha spiegato come la presenza di Sinner imponga di alzare l’asticella per tutti, anche per un pubblico che si è abitua - facebook.com facebook

ATP Barcellona e Monaco, il programma di oggi: partite e orari #SkySport #SkyTennis x.com