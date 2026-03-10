Durante le Giornate FAI di Primavera, che si tengono il 21 e 22 marzo a Napoli, sarà possibile visitare anche lo stadio Maradona. L’evento offre l’opportunità di scoprire alcuni luoghi della città solitamente chiusi al pubblico, unendo l’interesse sportivo con quello culturale. La manifestazione coinvolge diverse location e permette di conoscere aspetti della città spesso poco noti.

Chi ha detto che sport e cultura non possano andare d’accordo? I prossimi 21 e 22 marzo, in occasione delle Giornate FAI di Primavera, sarà possibile visitare e scoprire la storia di uno dei luoghi più amati dai napoletani: lo stadio Diego Armando Maradona. «Questa iniziativa si inserisce in un lungo filone di aperture delle arene calcistiche italiane», commenta Michele Pontecorvo, presidente regionale della delegazione FAI Campania. «La fondazione ha già permesso al pubblico di visitare lo stadio Artemio Franchi, lo stadio San Siro e tanti altri. Tali iniziative hanno sempre avuto grande successo. Siamo molto emozionati e fiduciosi: sarà l’occasione per mostrare il dietro le quinte della squadra azzurra». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Giornate FAI a Napoli: tra i luoghi da scoprire c'è anche lo stadio Maradona

