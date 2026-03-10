Marche Fai | 3 luoghi segreti da scoprire questo weekend

Durante il fine settimana del 21 e 22 marzo, nelle Marche si svolge la 34ª edizione delle Giornate Fai, con l’apertura di tre luoghi particolari tra palazzi, teatri e giardini. Questi spazi, solitamente chiusi al pubblico, saranno visitabili durante le due giornate, offrendo l’opportunità di scoprire ambienti nascosti e di conoscere meglio il patrimonio locale. È un’occasione per esplorare luoghi poco conosciuti della regione.

Sabato 21 e domenica 22 marzo si aprono le porte di palazzi, teatri e giardini nelle Marche per la 34esima edizione delle Giornate Fai. Oltre 780 luoghi in tutta Italia accoglieranno i visitatori grazie all’impegno di oltre 17mila volontari che guideranno le visite. Tra Macerata, Grottammare e Camerino, tre destinazioni offrono un’esperienza unica tra storia, natura e ricerca scientifica. L’atmosfera sarà quella di una grande festa nazionale dedicata alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, dove il pubblico potrà accedere a spazi solitamente chiusi al pubblico. L’evento non è solo una semplice apertura straordinaria, ma rappresenta un momento cruciale per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della conservazione storica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

