Facoltà di Medicina a Bergamo non più rinviabile per affrontare le sfide demografiche

La regione ha deciso di avviare un percorso per istituire una nuova facoltà di Medicina a Bergamo, con l’obiettivo di rispondere alla carenza di personale sanitario e all’invecchiamento della popolazione. La proposta è stata rilanciata dalla Uil, che sottolinea come siano urgenti interventi per rafforzare le professioni sanitarie. La decisione arriva in un momento in cui si evidenziano difficoltà nel reperimento di medici e operatori qualificati, rendendo questa iniziativa una priorità.

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L’INTERVENTO. La Uil rilancia la proposta: «Carenza di personale e invecchiamento, è necessario puntare sulle professioni sanitarie». «Costruire un’offerta accademica più ampia e moderna, capace di investire non solo sulla formazione medica, ma anche sulle professioni sanitarie, a partire da quella infermieristica». È l’esortazione del coordinamento territoriale della Uil Bergamo, messo nero su bianco in un documento dedicato «alla sfida che Bergamo non può più rimandare». Una partita che si gioca su temi complessi ma irrinunciabili: «Sanità, longevità e carenza di personale». E, per il sindacato, una delle possibili risposte è nel potenziamento della formazione: «Il tema dell’istituzione di un indirizzo universitario di Medicina sul territorio bergamasco non può più essere rinviato». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - «Facoltà di Medicina a Bergamo non più rinviabile per affrontare le sfide demografiche» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Nuove nomine per i giovani commercialisti: "Sempre più uniti per affrontare le sfide del fisco"Confermato il presidente Mondardini alla guida del sindacato di categoria per il triennio 2026-2029. Asl, approvato il bilancio d’esercizio tra sfide demografiche e solidità gestionaleLECCE – L’Azienda sanitaria locale di Lecce ha ufficialmente approvato il bilancio di esercizio per l’anno 2025, un documento che riflette la... NON C'È PACE PER IL SEMESTRE FILTRO DI MEDICINA, LA NUOVA MODALITÀ DI ACCESSO ALLA FACOLTÀ CHE HA SOSTITUITO IL TEST DI INGRESSO. RIAPERTA LA QUESTIONE DAL CONSIGLIO DI STATO Il Consiglio di Stato ha accolto ieri 13.05. x.com Facoltà di Medicina a Bergamo non più rinviabile per affrontare le sfide demograficheLa Uil rilancia la proposta: Carenza di personale e invecchiamento, è necessario puntare sulle professioni sanitarie. ecodibergamo.it Ancona, Facoltà di Medicina senza i test fioccano le polemiche: La grande trappolaANCONA Non chiamatela abolizione del numero chiuso. Si tratta soltanto di un posticipo a dicembre, che nuoce agli studenti e mette in difficoltà le università. La nuova modalità di accesso alla ... corriereadriatico.it