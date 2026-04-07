Nuove nomine per i giovani commercialisti | Sempre più uniti per affrontare le sfide del fisco

L’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Forlì-Cesena ha annunciato il rinnovo del proprio consiglio direttivo al termine del mandato 2023-2026. Il nuovo organo si occuperà di coordinare le attività per il prossimo triennio, in un momento in cui l’associazione ha rafforzato il suo ruolo attraverso iniziative di formazione e incontri dedicati ai giovani professionisti. La scelta è arrivata dopo un periodo di inattività che ha preceduto il rilancio dell’associazione stessa.

Confermato il presidente Mondardini alla guida del sindacato di categoria per il triennio 2026-2029. Tra gli obiettivi: formazione, orientamento nelle scuole e il consolidamento della rete nazionale L’Unione Giovani dottori commercialisti ed esperti contabili di Forlì-Cesena ha rinnovato il proprio consiglio direttivo al termine del mandato 2023–2026, un triennio che ha segnato il rilancio dell’associazione dopo un periodo di inattività, attraverso un'attività formativa, associativa e di rappresentanza. Nel corso del mandato, l’Unione ha promosso convegni e momenti di approfondimento su temi di attualità professionale, partecipato a... 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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Fisco, Cataldi (Giovani commercialisti): “Vero nodo è equità, serve intervento organico”(Adnkronos) – “Il problema principale non è la tardività delle iscrizioni a ruolo.

Temi più discussi: Nuove destinazioni e nomine per 35 sacerdoti, le designazioni del Vescovo Beschi; Nuovi parroci a Bergamo e provincia: le nomine di Beschi durante la Domenica delle Palme; Nuove nomine per i sacerdoti diocesani; Il Santo Padre nomina nuovi Membri del Dicastero.

Nuove nomine: Anthony Randazzo prefetto Dicastero per i Testi Legislativi. Pegoraro, Vescovo titolare di GabiGiornata di nomine in Vaticano. I nomi per il Dicastero per i Testi Legislativi; Pegoraro diviene Vescovo titolare di Gabi, nomine anche per il Dicastero per le Chiese Orientali e per la Pontificia Co ... acistampa.com

Aifa: ecco le nuove nomine regionali per la Commissione consultiva tecnico scientifica e il Comitato prezzi e rimborsoI rappresentanti sono scelti tra persone di comprovata e documentata competenza tecnico-scientifica almeno quinquennale nel settore della valutazione dei farmaci. I componenti del Comitato prezzi e ... quotidianosanita.it

Capogruppo regionale Selena Candia (Avs): "Costeranno 115 mila euro all’anno le nuove nomine dei due fedelissimi del presidente Marco Bucci. Lo scorso ottobre, senza ottenere risposta, avevamo chiesto alla Regione Liguria di chiarire la procedura seguit - facebook.com facebook

Giappone, nuove reclute in abiti eleganti ricevono le nomine in una cerimonia subacquea (VIDEO) x.com