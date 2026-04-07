Nuove nomine per i giovani commercialisti | Sempre più uniti per affrontare le sfide del fisco

Da forlitoday.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Forlì-Cesena ha annunciato il rinnovo del proprio consiglio direttivo al termine del mandato 2023-2026. Il nuovo organo si occuperà di coordinare le attività per il prossimo triennio, in un momento in cui l’associazione ha rafforzato il suo ruolo attraverso iniziative di formazione e incontri dedicati ai giovani professionisti. La scelta è arrivata dopo un periodo di inattività che ha preceduto il rilancio dell’associazione stessa.

Confermato il presidente Mondardini alla guida del sindacato di categoria per il triennio 2026-2029. Tra gli obiettivi: formazione, orientamento nelle scuole e il consolidamento della rete nazionale L’Unione Giovani dottori commercialisti ed esperti contabili di Forlì-Cesena ha rinnovato il proprio consiglio direttivo al termine del mandato 2023–2026, un triennio che ha segnato il rilancio dell’associazione dopo un periodo di inattività, attraverso un'attività formativa, associativa e di rappresentanza. Nel corso del mandato, l’Unione ha promosso convegni e momenti di approfondimento su temi di attualità professionale, partecipato a... 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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Fisco, Cataldi (Giovani commercialisti): “Vero nodo è equità, serve intervento organico”(Adnkronos) – “Il problema principale non è la tardività delle iscrizioni a ruolo.

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