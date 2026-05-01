Asl approvato il bilancio d’esercizio tra sfide demografiche e solidità gestionale

L’Asl di Lecce ha approvato ufficialmente il bilancio di esercizio per il 2025. Il documento evidenzia la realtà di un’azienda sanitaria che si trova ad affrontare sfide legate alle variazioni demografiche, mantenendo comunque una gestione stabile e organizzata. La seconda Asl della regione si confronta con un contesto in continua evoluzione, che richiede attenzione e adattamenti costanti nelle sue attività.

LECCE – L’Azienda sanitaria locale di Lecce ha ufficialmente approvato il bilancio di esercizio per l’anno 2025, un documento che riflette la complessità operativa della seconda Asl della Puglia per numero di abitanti.Con un bacino di utenza di 763.778 cittadini, l’ente si trova a governare.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Montopoli, approvato il bilancio 2026: solidità, ascolto del territorio e protezione socialeDurante l’ultima seduta del Consiglio comunale che si è svolta giovedì 26 febbraio, è stato approvato il bilancio di previsione 2026 del Comune di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: ASL Lecce: approvato il bilancio di esercizio 2025; Chiusi bilanci consolidati ASL, Policlinici e Istituti pugliesi. Rilevato disavanzo complessivo di 350 milioni; CTSS APPROVA BILANCIO DELL’ASL: IL PAREGGIO ENTRO FINE ANNO; Aziende sanitarie modenesi, approvati i bilanci consuntivi 2025, prosegue risanamento dei conti. ASL Lecce: approvato il bilancio di esercizio 2025È stato approvato il bilancio di esercizio 2025 di ASL Lecce. Nei numeri del bilancio tutta la complessità dell'attività di un'Azienda sanitaria, per ... corrieresalentino.it Asl Lanciano-Vasto-Chieti: conti a posto e sguardo al futuroAl secondo anno di mandato il Direttore Generale della Asl Lanciano-Vasto-Chieti Mauro Palmieri traccia un bilancio e annuncia i progetti futuri. Deficit che passa da 47 a 11 milioni e 150 milioni di ... rete8.it Telesveva. . Sanità pugliese, deficit da 350 milioni di euro: in attivo solo le ASL di Bari e BAT #puglia #attualità #sanità #bilancio - facebook.com facebook Aggredita un'operatrice, la Asl trasferisce il Circolo di salute mentale del Pionta x.com