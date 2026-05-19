Negli ultimi giorni sono circolate notizie riguardanti il rapporto tra l’allenatore e il club partenopeo, con indicazioni che il rapporto si sarebbe concluso circa un mese fa. Fabrizio Romano ha confermato questa informazione, aggiungendo che la candidatura di Maurizio Sarri rimane la più accreditata per la prossima stagione. Nessun dettaglio ufficiale è stato ancora comunicato dai rispettivi club, mentre le trattative sembrano aver preso una direzione precisa.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. NAPOLI — Arrivano conferme sempre più pesanti sul futuro di Antonio Conte. Anche Fabrizio Romano, attraverso i propri canali social, ha confermato la fine del rapporto tra il tecnico salentino e il Napoli. Una decisione che, secondo l’esperto di mercato, sarebbe stata presa già da diverse settimane e comunicata direttamente ad Aurelio De Laurentiis. Come spiegato da Fabrizio Romano, il rapporto tra Conte e il Napoli si chiuderà senza tensioni, senza buonuscite e soprattutto senza questioni economiche irrisolte. Il tecnico avrebbe deciso autonomamente di interrompere il proprio percorso in azzurro al termine della stagione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Fabrizio Romano: «Conte-Napoli, rapporto finito: addio deciso da un mese, Sarri resta in pole»

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