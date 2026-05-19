Durante una recente puntata del programma televisivo, un ex personaggio noto per le sue dichiarazioni ha accusato l’allenatore di una squadra di calcio di aver svelato un piano segreto dello spogliatoio del Napoli. La trasmissione ha dedicato ampio spazio a queste affermazioni, che hanno suscitato reazioni tra tifosi e addetti ai lavori. Corona, protagonista della puntata, ha dichiarato di voler scuotere le dinamiche del calcio italiano attraverso queste rivelazioni.

Fabrizio Corona torna a far parlare di sé con una puntata di Falsissimo che ha l’ambizione di scuotere il calcio italiano dalle fondamenta. Il format Youtube dell’ex re dei paparazzi si è trasformato in un’aula di tribunale mediatico dove l’imputato principale è Antonio Conte, allenatore del Napoli, accusato di gestire la squadra con metodi definiti senza mezzi termini “ nazisti “. Ma il cuore pulsante della vicenda sta altrove: secondo Corona, alcuni giocatori azzurri avrebbero cercato di pagarlo per pubblicare uno scoop devastante sul tecnico, con l’obiettivo dichiarato di distruggerlo professionalmente e personalmente, fino a costringerlo a lasciare Napoli. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Fabrizio Corona si scaglia contro Antonio Conte: rivelato il piano segreto dello spogliatoio del Napoli

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FALSISSIMO EPISODIO 25: FABRIZIO CORONA E LA RIVOLTA DEI GIOCATORI DEL NAPOLI CONTRO ANTONIO CONTE

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