Fabrizio Corona, coinvolto in un procedimento per bancarotta, ha manifestato l’intenzione di optare per un patteggiamento, con l’accordo della Procura di Milano. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di discussioni e sviluppi legali che riguardano anche il fronte politico, con attenzione alle posizioni assunte dalla leader di un partito di governo. La notizia arriva mentre si approfondiscono le indagini e si delineano le possibili conseguenze giudiziarie.

Milano – Punta a patteggiare, con il consenso della Procura di Milano, Fabrizio Corona, finito imputato in un altro processo a Milano per un'ipotesi di bancarotta che riguardava un'ex società, la Fenice srl, e, in particolare, la sua vecchia casa di via De Cristoforis, zona della movida milanese, a due passi da corso Como. Secondo quanto riporta l’Ansa, l'ex agente fotografico ha già versato circa 40mila euro di risarcimento all'Agenzia delle Entrate e ha concordato una pena di 10 mesi, convertibile in pecuniaria, in continuazione con una precedente condanna definitiva per il crac di una delle sue società. "L’appartamento... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bancarotta, Fabrizio Corona punta al patteggiamento. Ed entra nel vivo il fronte Meloni

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FABRIZIO CORONA E LA VERTIÀ SUL MARCIO DEL CALCIO ITALIANO!

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